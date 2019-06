Grendel: Kiska ma do strany oslovil, ale Matoviča poznám lepšie

V OĽaNO sa situácia upokojila, tvrdí Grendel.

10. jún 2019 o 17:11 Lucia Praus Krbatová

Igor Matovič na pondelkovej tlačovke, kde ohlasoval novú platoformu pre kresťanov povedal, že je rád, že ste tam s ním, lebo hoci vám Andrej Kiska ťahal medové motúzy, odolali ste. Ťahal vám dosluhujúci prezident nejaké medové motúzy?

Ja by som takto asi nenazval. Oslovil ma po tom, ako som verejne oznámil, že som sa vzdal postu predsedu v hnutí Nova.

To bolo kedy?

Asi pred dvoma mesiacmi. Z hnutia Nova som odišiel, lebo rozhodujúca väčšina vo vedení hnutia bola pri eurovoľbách za to, aby sme vôbec nekandidovali a ja som sa s tým nevedel stotožniť. Potom ma oslovil pán Kiska.

Neťahal mi medové motúzy, bola to normálna ponuka na politickú spoluprácu. Stretli sme sa viackrát, ale vtedy to boli len úplné začiatky, keď sa aj jemu ešte len rysovalo, s akými ľuďmi chce svoju stranu vyskladať.

Prečo ste sa rozhodli opäť kandidovať na volebnej listine OĽaNO a Kisku ste odmietli?

Hlavný dôvod bol ten, že nebyť šance kandidovať spoločne, ktorú mi dal Igor Matovič v roku 2016, nestal by som sa poslancom a pán Kiska by ani nevedel, že existujem.

Ak by som jeho ponuku prijal, pripadalo by mi to voči Igorovi Matovičovi nefér.