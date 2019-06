Dobré ráno: To je taká hanba, naša zahraničná politika

Ako vyzerá slovenská geopolitická paralýza.

10. jún 2019 o 23:02 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Náš druhý najvyšší ústavný činiteľ Andrej Danko chodí za jedným z posledných európskych diktátorov a rozpráva, že Bielorusko je pre Slovensko strategickým partnerom.

Premiér sa zase vydal rovno do Ruska za Vladimírom Putinom, a to rovno v čase osláv 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii. A - aby sme teda boli fér – neunúval sa tam ani prezident, ale do Francúzska sme poslali chodiaceho porazeného strany Smer, vicepremiéra Richarda Rašiho.

Nachádza sa Slovensko v geopolitickej paralýze? Prečo vyvolávame zdanie, že ani poriadne nevieme, kam patríme? A či je to vedomý zámer našich správcov vecí verejných, alebo to je len nejaká lokálna cirkusová insita?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Slovenskí colníci napokon priznali, že tri roky sídlili u mafiána Antonina Vadalu. Potvrdila to finančná správa v sobotu večer v reakcii na článok denníka SME, ktorý hovoril o komunikácii medzi Slovenskom a Talianskom, kde sme to v minulosti priznali. Na túto informáciu upozornila talianska verejnoprávna televízia RAI. Michalovskí colníci tak sídlili vo Vadalovej firme Bovinex.

Igor Matovič zakladá platformu Odvážne, chce tak zabojovať o kresťanských voličov. Líder OĽaNO tvrdí, že chce bojovať o očistu kresťanskej politiky a o kresťanov, ktorí nedôverujú existujúcim kresťanským stranám. Vraj chce novej platforme ponúknuť až polovicu miest na kandidátke strany.

Polícia tvrdí, že falošný dokument o prostitúcii Lucii Nicholsonovej neuškodil. Falošnú správu zverejnil bývalý SISkár Pavol Forisch, Nicholsonová podala trestné oznámenie. Vyšetrovateľ jej oznámenie odmietol a tvrdí, že Forisch možno nevedel, že dokument je falošný. Bývalý tajný sa pritom profesionálne venoval v SIS práve získavaniu a spracovaniu informácií.

Strom, ktorý mal symbolizovať priateľstvo medzi Emmanuelom Macronom a Donaldom Trumpom vyschol. Dub, ktorý zasadili v apríli v roku 2018, sa v záhrade Bieleho domu neujal. Vyschol počas dvojročnej karantény, počas ktorej sa malo zabrániť prípadnému šíreniu chorôb.

NASA sa rozhodla, že na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS pustí turistov. Od budúceho roka by tak mohli do kozmu smerovať každý rok dve krátke civilné cesty. Maximom je cesta turistu na 30 dní, NASA predpokladá, že do vesmíru turistov dopravia budúce kozmické lode súkromných spoločností. Ceny sa odhadujú na 35-tisíc eur za noc plus cesta, ktorá môže stať okolo 60 miliónov dolárov.

