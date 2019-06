Dostatok vody aj pokrývka hlavy. Ako sa brániť pred horúčavami

Slovensko zasiahli horúčavy.

10. jún 2019 o 17:58 SITA

BRATISLAVA. Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie.

Medzi základné pravidlá, ako sa vyhnúť prehriatiu, patrí pitie dostatočného množstva vody, chránenie hlavy vhodnou pokrývkou či zdravé narábanie s klimatizáciou.

Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva na svojej internetovej stránke.

Dostatok vody

Ako ďalej ÚVZ informuje, dospelý človek by mal počas horúčav vypiť najmenej tri litre vody. Zároveň by mal obmedziť množstvo cukru, chinínu, kávy a alkoholu.

„Pite pravidelne v menších dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Najmä u detí dbajte na to, aby pili pred fyzickou námahou, počas nej i po nej. Vodu pite aj vtedy, keď smäd necítite,“ odporúča ÚVZ.

Čistá voda je najlepšia i pre deti. Odporúčajú ju striedať s nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi.

To, koľko vody má dieťa vypiť, závisí od jeho veku aj hmotnosti. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu v prípade seniorov.

„Ich organizmus obsahuje menej tekutín, orgány pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať tekutiny spoločne s odpadovými látkami. Dennú dávku - približne 1,5 až dva litre tekutín - by si mali rovnomerne rozložiť počas celého dňa,“ píše ÚVZ

V prípade kúpy minerálok odporúčajú kontrolovať obsah sodíka. „Starší ľudia veľmi často trpia na vysoký krvný tlak a obsah sodíka vo vode by im mohol stav zhoršiť. Vo vyššom veku je dôležitý aj príjem vitamínov, ktoré môže senior dostať priamo v nápoji,“ pripomína úrad.

Hrozí úpal

V horúčavách vzniká aj riziko úpalu, keď slnko priamo žiari na hlavu a zátylok. Úpal sa prejavuje vyššou teplotou, bolesťami hlavy, zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom či nevoľnosťou.

Pokrývku hlavy by mali nosiť deti, rovnako tak kvalitné slnečné okuliare. Rodičia by ich mali natierať aj krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu.

Deti mladšie ako jeden rok by vôbec nemali byť na slnku. ÚVZ vo vysokých teplotách odporúča ľahké, vzdušné oblečenie a skôr svetlé farby a nezdržiavať sa na slnku medzi 11. až 15. hodinou.

Klímu treba správne nastaviť

Lepšie znášať horúčavy pomáha klimatizácia, dôležité je, aby bola správne nastavená a čistá.

„Udržiavanie konštantnej teploty v interiéri bez ohľadu na vonkajšiu môže uškodiť najmä deťom a seniorom. Nevhodne nastavená klimatizácia spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie imunity i celkovo organizmu, angínové bolesti, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice, či svalov,“ varuje ÚVZ.

Chladný prúd vzduchu nasmerovaný do tváre vysušuje kožu aj oči, čím prispieva k zápalu očí, prínosových dutín aj bolestiam zubov a trojklanného nervu. Pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k teplotnému šoku. Rozdiel medzi teplotami by nemal byť vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov.

Filtre v klimatizácii by mali byť čisté, inak sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií. Klimatizačný systém by sa mal kontrolovať raz ročne.



Zle nastavená klimatizácia v aute môže takisto spôsobiť problémy, najmä pri dlhších cestách.

ÚVZ preto odporúča pustiť klimatizáciu v aute na 10 – 15 minút za hodinu a prúd smerovať tak, aby nefúkal priamo na posádku, teda najlepšie na čelné sklo alebo k nohám.

Rozdiel medzi teplotami by mal byť tiež nanajvýš sedem stupňov, ak z auta ľudia často vystupujú a opäť nastupujú, rozdiel by mal byť ešte nižší.

Bezpečné kúpanie

Najbezpečnejšie je kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách, ktorých kvalitu monitorujú orgány verejného zdravotníctva.

ÚVZ odporúča vyhýbať sa bazénu ľuďom, ktorí majú infekčné choroby. Ľudia by sa mali takisto osprchovať pred vstupom do bazéna.

Odporúčajú nevstupovať do vody, ktorá zapácha, je špinavá, sú v nej riasy či sinice.

Ľudia by nemali ísť ani do bazéna, ktorý smrdí po moči alebo výrazne po chlóre a ak sú na stenách bazéna slizovité povlaky.



Séria tropických dní odštartovala dnes, teplota dosahuje 33 °C. Ako ďalej informuje iMeteo.sk, začal sa k nám dostávať teplý vzduch od juhu.

„Tridsiatky dnes sú najmä na juhu územia.V priebehu týždňa však teploty nad 30 °C vystúpia aj na severe. Na našom území bude každým dňom o nejaký ten stupeň teplejšie. Počas tohto týždňa sa teploty aj na našom území vyšplhajú nad hranicu 35 °C,“ uvádza iMeteo.sk.

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. V tejto ročnej dobe a oblasti nie je nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká," upozorňuje SHMÚ.