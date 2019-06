Spolu si chce na kampaň do volieb požičať 800-tisíc eur od členov a sympatizantov

V prípade volebného úspechu strana pôžičky aj s úrokom vráti.

11. jún 2019 o 11:02 SITA

BRATISLAVA. Mimoparlamentná strana Spolu - občianska demokracia si chce na kampaň do parlamentných volieb požičať od svojich členov a sympatizantov 800-tisíc eur.

Informovala o tom hovorkyňa strany Silvia Hudáčková.

Ponuku na financovanie

Dodala, že v prípade volebného úspechu im strana pôžičky aj s úrokom vráti.

“Strana dnes dokáže financovať bežnú prevádzku najmä z príspevkov členov a sympatizantov,” povedal jej líder a nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý.

Ako dodal, tieto príspevky by však nestačili na pokrytie výdavkov na kampaň do parlamentných volieb.



Spolu - občianska demokracia sa preto rozhodla získať 800-tisíc eur na volebnú kampaň do NR SR pôžičkou.

Ponuku na takéto financovanie už dostali členovia predsedníctva Spolu, predstavitelia a členovia strany a doterajší darcovia. Každý z nich môže strane požičať za atraktívnych podmienok - za ročný úver získajú úrok päť percent.

Ak strana získa v parlamentných voľbách aspoň tri percentá hlasov, získa štátny príspevok aspoň 1,5 milióna eur, z ktorého pôžičku splatí.

Pôžička a komerčný úrok

“Vďaka tomuto unikátnemu modelu si strana udrží nezávislosť a odolnosť voči tlakom vyplývajúcim z neprimeraných záväzkov. Nie sme a nebudeme bohatou stranou, ale sme a zostaneme stranou, ktorá sa aj pri financovaní opiera o širšie spoločenstvo členov a sympatizantov,” povedal Beblavý.

Pôžička a komerčný úrok podľa neho znamená, že Spolu nebude okrem peňazí nikomu nič dlhovať.



Informácie o veriteľoch a požičanej sume Spolu zverejnení podľa zákona.



Spolu - občianska demokracia je slovenská liberálno-konzervatívna mimoparlamentná politická strana, zaregistrovaná v januári 2018 politikmi Miroslavom Beblavým a Jozefom Mihálom.

Strana presadzuje hodnoty umierneného stredopravého politického spektra. Prezentuje sa ako proeurópska strana s ambíciou presadzovať modernú ekonomiku, dostupné zdravotníctvo a fungujúce školstvo.

Podľa informácie zverejnenej na internetovej stránke politickej strany má Spolu skoro tisíc členov vo všetkých 79 okresoch Slovenska.