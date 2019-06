Revolúcia nemocníc. Bude ich menej, ale mali by byť kvalitnejšie

Plnohodnotných nemocníc by malo byť menej, ale mali by poskytovať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. (Zdroj: Archív nemocnice)

BRATISLAVA. Fotokniha plesnivých stien pre premiéra, vtipy o chýbajúcom toaletnom papieri a pacienti, ktorí si pred operáciou označujú fixou choré koleno, aby im náhodou nezoperovali to druhé. Slovenské nemocnice sa za posledné roky stali bohatou inšpiráciou ľudových vtipov.

Štát medzitým zápasí s dostavbou špičkovej koncovej nemocnice na Rázsochách, s korupciou pri nákupe zdravotníckych technológií aj nedostatkom špecializovaného personálu, ktorý nevie zaplatiť. Nemocníc ma priveľa, sú zlé vybavené a každá z nich sa snaží robiť plus - mínus všetko.

Už o jedenásť rokov by pritom mala vyzerať nemocničná sieť na Slovensku výrazne inak. Zariadení by malo byť menej a mali byť byť moderne vybavené, no zároveň sa viacerým pacientom môže cesta do nich oproti súčasnosti predĺžiť.

Stratifikácia nemocníc, ako sa reforma nazýva, naberá finálne kontúry. Ako bude vyzerať? Koľko nemocníc zostane a ktoré to budú? Čo sa stane s nemocnicami, ktoré zaniknú? A existuje vôbec všeobecná vôla takúto zmenu presadiť?

Pripravte sa na menšiu sieť nemoncíc

Základným zámerom ministerstva zdravotníctva je znížiť počet súčasných 78 nemocníc na 46 nemocníc.

Zároveň sa nemocnice rozdelia na štyri národné, ktoré budú určené pre najťažších pacientov z celého Slovenska, šesť regionálnych pre ľudí žijúcich v kraji a lokálne pre pacientov z jedného alebo viacerých okresov.