Harabin sa vidí ako líder kandidátky, neriskoval by tým ani funkciu sudcu

Harabin chce oddialiť Čaputovej sľub cez súd.

11. jún 2019 o 18:14 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Ešte v polovici mája neúspešný prezidentský kandidát a obľúbenec konšpirátorov Štefan Harabin hovoril, že ak by založil novú politickú stranu, bolo by to podobné, ako keď by riaditeľ nemocnice išiel kandidovať za kotolníka.

Neprešiel ani mesiac a Harabin svoju rétoriku zmierňuje. Naznačuje, že do straníckej politiky v nejakej forme vstúpi, no nebude to v pozícii predsedu či zakladateľa nejakej politickej strany.

V konšpiračnom rádiu InfoVojna tento pondelok povedal, že nechce byť členom žiadnej strany ani ju riadiť, ale vie si predstaviť, že by obsadil miesto lídra na kandidátke. Čaká vraj na výzvu od ľudí, aby v budúcoročných parlamentných voľbách kandidoval.

Pre denník SME svoje slová potvrdil. "Je to vec, ktorú sa môžete pýtať na tlačovke, ale v zásade, keď som niečo povedal, tak to platí," hovorí.

Cez Ústavný súd chce zabrániť sľubu Zuzany Čaputovej

Vo štvrtok ohlásil Harabin tlačovú besedu, na ktorej chce oznámiť nejakú zásadnú vec. Nemusí sa však týkať jeho politickej budúcnosti, ale inaugurácie Zuzany Čaputovej, ktorá v prezidentských voľbách zvíťazila.