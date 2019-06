Výbor prerušil rokovanie o povinných škôlkach, chýba stanovisko ZMOS

11. jún 2019 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na dnešnom zasadnutí rozhodol o prerušení rokovania o povinných škôlkach.

„Mali sme dve kolá stretnutí s občianskymi združeniami, ktoré reprezentujú rôzne záujmové skupiny zaujímajúce sa o predškolské vzdelávanie. Na týchto stretnutiach sme našli zhodu na 80 až 90 percentách vecí, ktoré budú zapracované do zákona," hovorí predseda výboru Ľubomír Petrák.

Niekoľko zmien

"V pondelok sme sa na stretnutí s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) dohodli, že vytvoríme časový priestor na to, aby sa k tomu mohli vyjadriť aj zástupcovia Rady ZMOS, ktorá bude rokovať 18. júna,“ priblížil dôvody prerušenia rokovania Petrák.

Po prerokovaní zo strany ZMOS by členovia výboru chceli návrh zákona o povinných škôlkach zaradiť na júnovú schôdzu parlamentu. Ak to nestihnú, tak na jeho septembrové rokovanie.



Navrhovatelia prišli na výbore s niekoľkými zmenami. Najvýraznejšou z nich by bola tá, že povinná predškolská dochádzka by sa zmenila na povinné predprimárne vzdelávanie.

Znížia sa taktiež kvalifikačné predpoklady rodiča, ktorý bude chcieť doma vychovávať svoje dieťa z vysokoškolského vzdelania na stredoškolské vzdelanie s maturitou. Zmena má taktiež nastať v posunutí termínu účinnosti tohto zákona z 1. septembra 2020 na 1. január 2021.

„Dôvodom je, aby boli samosprávy schopné dobudovať všetky kapacity, vrátane personálneho a materiálneho zabezpečenia. Tieto zmeny by napokon mohli byť výsledkom kvalitného zákona,“ dodáva Petrák.

Chýba záväzné stanovisko

Zmeny v tomto zákone víta aj člen školského výboru a nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik.

„Mnohé z týchto vecí, čo tu dnes odzneli, vyzerajú tak, že návrh zákona bude vylepšený. To, či nájde politickú podporu, zistíme v momente, keď budeme mať tieto zmeny na papieri,“ zdôvodňuje Poliačik.

Vysvetlil, že rokovanie je prerušené, pretože nemajú záväzné stanovisko ZMOS a všetkých ostatných ministerstiev. „Keď ich budeme mať, tak sa spraví verzia, o ktorej sa potom bude rokovať so všetkými zúčastnenými stranami,“ dodal Poliačik.

Ministerka školstva Martina Lubyová zdôraznila, že pre ňu bude akceptovateľná akákoľvek verzia, na ktorej sa zhodnú predstavitelia ZMOS a predkladatelia zákona, čiže štát a samospráva.

Rodičovské práva

Peter Topor, ktorý je otcom štyroch detí, na zasadnutí výboru zdôraznil, že nerozumie tomu, prečo by sa mal zavádzať princíp, ktorým sa berie právo rodičom vychovávať svoje deti.

„Týmto opatrením prichádzam o svoje rodičovské práva. Otázkou je, kto má v tomto hlavné slovo. Vy hovoríte, že štát, my hovoríme, že rodičia. Tento zákon nám neprináša nič, iba ďalšie povinnosti, komplikácie a administratívu spojenú s finančnými nákladmi," vysvetlil Topor.

Podľa Juraja Šústa zo Spoločenstva Ladislava Hanusa má štát zasiahnuť tam, kde rodičia nedokážu z rôznych dôvodov vykonávať svoju rodičovskú kompetenciu.

„Naopak, rodičov, ktorí túto úlohu zvládajú, má štát podporovať. Toto tento návrh zákona ruší a mení, lebo berie kompetenciu a autoritu z rodičov na štát a proti tomuto my principiálne protestujeme,“ objasňuje Šúst.

Petrák v reakcii na to zdôraznil, že podľa neho nie sú všetci rodičia na Slovensku schopní postarať sa o svoje deti.

„Riešením preto je, aby sme sa začali venovať deťom v skoršom veku a toto považujem za prvý krok. Globálne čísla totiž hovoria o tom, že tento trend, ktorý sa snažíme týmto zákonom zaviesť, je trend správny a riadi sa ním celý svet,“ priblížil predseda školského výboru.

Povinné škôlky

Návrh poslancov vládnej koalície, aby bola materská škola povinná pre všetky päťročné deti, je momentálne v druhom čítaní.

Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov. Povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok. Predkladateľmi tohto návrhu sú Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer) a Péter Vörös (Most-Híd).

Účinnosť návrhu novely zákona navrhujú na 1. septembra 2020. So samotným zavedením povinnej škôlky nesúhlasí opozícia, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením či Slovenská komora učiteľov.