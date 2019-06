Dobré ráno: Kiska si musí zvyknúť na útoky, Čaputová na funkciu

Čo čaká novú prezidentku aj prezidenta.

11. jún 2019 o 23:15 Zuzana Kovačič Hanzelová, Peter Tkačenko

Špeciálna spolupráca s Českým rozhlasom Epizódy Dobrého rána z 12. 6. a z 13. 6. sú špeciálne. Vznikli ako mimoriadna spolupráca denníka SME a iRozhlas.cz. Výsledkom sú spoločné epizódy podcastov Dobré ráno a Vinohradská 12.

Ubiehajú posledné dni prezidenta Andreja Kisku v úrade. Už v sobotu bude mať Slovensko novú prezidentku, prvú ženu v tomto úrade.

Zuzana Čaputová vstupuje do prezidentského paláca po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a len deväť mesiacov pred turbulentnými parlamentnými voľbami. Čo čaká novú prezidentku?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Slovensko môže vďaka plynovodu Nord Stream 2 prísť o milióny eur. Teraz totiž Slovensko inkasuje peniaze za prepravu plynu cez svoje územie, Nord Stream 2 nás obíde a príjmy z prepravy sa tak môžu znížiť až o 400 miliónov eur ročne.

O tom, či bol Andrej Babiš agentom ŠTB, bude na Ústavnom súde rozhodovať senát s dvomi bývalými poslancami Smeru Janou Laššákovou a Mojmírom Mamojkom. O Babišovi sa pritom v minulosti špekulovalo, že je utajený sponzor strany Smer pred voľbami v roku 2006.

V Bratislave slávnostne pomenujú nové námestie po prvom československom prezidentovi Tomášovi Garriqueovi Masarykovi. Ide o priestor pred Slovenským národným múzeom, kde je aj jeho socha. Bratislava doteraz nemala žiadne námestie pomenované po Masarykovi, rozhodlo o tom zastupiteľstvo ešte v roku 2018, pri príležitosti stého výročia republiky.

Bruselskí úradníci poslali Česku varovanie, že stopnú miliónové dotácie pre Agrofert, už v marci. Pred tým, než komisia zaslala Česku audit, poslali riaditeľovi poľnohospodárskeho fondu dva listy. Informovali v nich, že Agrofertu nepreplatí projekty za 66 miliónov korún.

Na filmový festival v Karlových Varoch príde tento rok herečka Julianne Moore. Prevezme si Krištáľový glóbus za mimoriadny prínos do svetovej kinematografie. Rovnakú cenu dostane tento rok aj americká herečka Patricia Clarkson.

Odporúčanie

Ak máte radi detektívky, The Shrink Next Door je šialený príbeh psychiatra, ktorý zmanipuloval svojich bohatých pacientov v New Yorku tak, že mu kupovali drahé dary, býval v ich dome a celých 29 rokov ich takmer úplne ovládal. Celé je to sprevádzané komentátorom z New York Times, ktorý k príbehu prišiel úplne náhodou – psychiater Ike bol totiž dlhé roky jeho sused.

