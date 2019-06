Takmer polovica Slovákov pozná podcasty. Sme európsky nadpriemer

Nová štúdia od Reuters inštitútu potvrdila trend.

12. jún 2019 o 11:01 Dávid Tvrdoň

BRATISLAVA. Znalosť podcastov na Slovensku prevyšuje európsky priemer. Naznačuje to nové výsledky štúdie Rueters, no autori štúdie nedokázali vysvetliť takéto nadpriemerné dáta.

Významnú štúdiu Digital News Report 2019, ktorá sleduje a porovnáva trendy v 38 krajinách sveta, pripravuje Reuters Institute na Oxfordskej univerzite.

Na Slovensku prvýkrát merali aj znalosť o podcastoch. (Celá časť o Slovensku priamo na stránkach Reuters)

Slovensko na čele rebríčka počúvanosti podcastov

Prečítajte si tiež: Všetky podcasty denníka SME na jednom mieste (zoznam)

V porovnaní s okolitými krajinami Slováci častejšie odpovedali, že počúvali podcasty. Až 43 percent respondetov sa vyjadrilo, že počúvali podcast minulý mesiac.

Vyššie percento namerala štúdia len v Bulharsku, kde však súčasťou merania bola vzdelanejšia vzorka populácie, a tak sú výsledky v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami skreslené.

V krajinách, kde médiá podcasty dlhé roky vytvárajú, namerali v štúdii len 36 percent v priemere.

Napríklad vo Švédsku je audio dlhodobo populárny mediálny formát, rádiá majú vysokú počúvanosť a podcasty v krajine fungujú niekoľko rokov. V štúdii však vyšlo, že len 35 percent ľudí počúvalo podcasty minulý mesiac.

Zvýšený výskyt slova podcast môže skreslovať realitu

"Slovo podcast má iný praktický význam v rôznych krajinách," vysvetľuje rozdiely medzi krajinami Simon Smith, výskumník z Karlovej univerzity v Prahe, ktorý sa podieľal na slovenskej časti celkovej štúdie.

"Nešťastný preklad otázky z dotazníku (ohľadom podcastov, pozn. red) mohol spôsobiť, že Slováci označili širšiu škálu vecí ako podcast než respondenti v iných krajinách," doplnil Smith.

Smith sa tiež prikláňa k hypotéze, že vysoká znalosť môže byť spôsobená zvýšeným výskytom slova v médiách aj na slovenskom internete, čo potvrdzuje aj zvýšený trend vyhľadávania výrazu cez Google.

Médiá celosvetovo zakladali nové spravodajské podcasty

Jeden z autorov štúdie Nic Newman napísal v hlavných zisteniach, že vďaka širokej adopcii smartfónov sa rozšírila aj popularita podcastov.

Newman vymenoval aj niekoľko globálnych médií, ktoré v minulom roku spustili spravodajské podcasty: The Guardian, Washington Post, The Economist alebo Financial Times.

Ako najväčšiu výhodu podcastov pre publikum označil možnosť robiť popri počúvaní ešte niečo iné, no pre mladú generáciu je to podľa zistení štúdie najmä možnosť vyberať si, kedy chcú daný obsah počúvať. Čo je aj najväčšia odlišnosť medzi podastmi a rádiom.

Štúdia zaznamenala aj prudký nárast hlasových asistentov - vo Veľkej Británii zo 7% na 14% v priebehu roka. Medzi nimi má stále dominantné postavenie Amazon, ale Google sa ho snaží dohnať.