Nemonica v Krtíši bojuje o záchranu. Bola by to škoda, ak by ju zavreli, tvrdia pacienti

Ministerstvo zdravotníctva chystá rozdelenie nemocníc.

13. jún 2019 o 21:59 Marek Poracký

VEĽKÝ KRTÍŠ, BRATISLAVA. Je to nižšia dvojposchodová budova so svetlohnedou fasádou. Stojí medzi stromami, zasadená je do sídliskového prostredia, vedľa je miestne obchodné centrum.

Nemocnicu v 13-tisícovom Veľkom Krtíši otvorili v roku 1967. "Boli tu všetky oddelenia - detské, chirurgia, pôrodnica, jednoducho všetko. Dnes je to už len tak-tak," hovorí Mikuláš Sabo, ktorý si prišiel zobrať výsledky od svojho lekára.

Veľkokrtíšska nemocnica ani zďaleka nepripomína výškove komplexy z Bratislavy či Košíc, na ktorých sa síce tiež už podpísal čas a nedostatok zdrojov, ale patria k špičke slovenského zdravotníctva.

Z diaľky sa podobá skôr na ďalšie lokálne nákupné centrum. Zostalo jej už len sedem oddelení a navyše jej chýba dôležitý urgentný príjem. Musí ho mať každá nemocnica, aby sa udržala v prvej lige.

Ministerstvo zdravotníctva nezaradilo nemocnicu vo Veľkom Krtíši medzi zariadenia, v ktorých plánuje vybudovať oddelenia s pomocou eurofondov.

Na základe plánu reorganizácie nemocníc s ňou neráta, bez nového urgentu nemocnica navyše vypadne zo siete nemocníc, čo bude v praxi znamenať jej definitívny zánik.