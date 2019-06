Bugár už prestal byť mostom. Reštart prirovnávajú k zázraku

Bugár chce od Cséfalvayovej vedieť, no čom sú.

12. jún 2019 o 17:47 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Takmer 30 rokov si Béla Bugár dokázal udržať stabilnú pozíciu na slovenskej politickej scéne, no po spojenectve so Smerom pozerá dnes na jej vývoj z okraja.

Posledné prieskumy verejnej mienky namerali jeho strane Most-Híd okolo štyroch percent a postupný úpadok potvrdili aj prehraté prezidentské a európske voľby.

Prečítajte si tiež: Bugár: Ak minister súhlasí s ruským veľvyslancom, v koalícii nemáme čo hľadať

V Moste-Híd oslabenom zotrvávaním v koalícii so Smerom a SNS napriek početným kauzám partnerov dnes zvažujú niektorí členovia odchod.

Bugár, ktorý patrí k najdlhšie pôsobiacim politikom a má povesť prešibaného pragmatika, sa po veľmi zlom výsledku strany v májových eurovoľbách stiahol.

Navonok sa zdá, že zmierene vyčkáva na politický dôchodok po parlamentných voľbách 2020.

Sám priznáva, že strana na tom nie je dobre, ale boj o zotrvanie vo vysokej politike vraj nevzdáva. "Robím vo vnútri strany, navštevujem okresné organizácie, len nerobím smerom k médiám," tvrdí Bugár.

Úpadok Mosta odôvodňuje tým, že "niektorí členovia zleniveli", spoliehali sa podľa neho pri návrhoch riešení na ministrov či vedenie strany.

Politickí pozorovatelia však príčinu vidia inde. "Most-Híd definitívne stratil imidž občianskej strany, ktorá spája Maďarov a Slovákov a ktorá je nejakou garanciou demokracie a proeurópskej zahraničnej politiky," hovorí politológ Pavol Baboš.

Šance Mosta-Híd dostať sa po parlamentných voľbách 2020 opäť do parlamentu prirovnal k politickému zázraku.

Už nemusia premýšľať ku komu prejdú

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Most-Híd dlhodobo pohyboval na úrovni siedmich percent. Po vstupe do vlády so Smerom a SNS sa Mostu po miernom prepade darilo držať preferencie medzi piatimi až šiestimi percentami, no zásadná kritika prišla vlani po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a následnej kríze v koalícii.

Verejnosť na námestiach označovala Most a Bugára za zradcov, keďže najprv súhlasili s predčasnými voľbami, no keď vtedajší premiér Robert Fico podal demisiu, vytiahli tretiu vetu z uznesenia Republikovej rady. Tá strane vraj dávala možnosť zmeniť na predčasné voľby názor.

Keď Fica nahradil s jeho zvolením Peter Pellegrini zo Smeru, musel Most čeliť ďalšiemu problému.

Zo strany odišla exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá dovtedy reprezentovala slovenského mestského voliča a patrila k najkritickejším členom. Spolu s ňou z poslaneckého klubu odišiel aj František Šebej.

Práve ich odchodmi aj neschopnosťou razantnejšie sa vymedziť voči škandálom Smeru a SNS odôvodňuje Baboš stratu imidžu strany ako spájateľky národností.

"Slovenskí voliči navyše s príchodom Progresívneho Slovenska a Spolu dostali jasnú alternatívu, takže premýšľanie o tom, ku komu prejsť, sa zjednodušilo," vysvetľuje prepad preferencií Mosta pod hranicu piatich percent.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

U mladších Maďarov národnosť už nerozhoduje

Most tak zostáva odkázaný na voličov maďarskej národnosti, ktorí sa však rozdeľujú aj medzi mimoparlamentné SMK.

Presvedčiť dostatok voličov maďarskej národnosti bude pre Most podľa Baboša ťažké.

Béla Bugár Do politiky vstúpil po Nežnej revolúcii, najprv bol členom predsedníctva Maďarského kresťanskodemokratického hnutia.

V roku 1998 sa stal predsedom SMK, ktorej vznik si vynútil Mečiarov volebný zákon. Po vnútorných sporoch zo strany odišiel a v roku 2009 založil Most-Híd. Táto strana bola súčasťou vlády Ivety Radičovej, v súčasnosti je vo vládnej koalícii so Smerom a SNS.

V roku 2019 neúspešne kandidoval za prezidenta. Získal 3,1 percenta.

"Jednak je pod tlakom od SMK, ktorej výrazne pomáha Orbán a jeho médiá a z druhej od novej strany Zsolta Simona, ktorý práve pre koalíciu so Smerom a SNS opustil Most," hovorí Baboš.

Maďarské strany na Slovensku podľa Václava Hřícha z prieskumnej agentúry AKO nepodávajú už dlhšie dobrý výkon.

"Najmä u mladšieho voliča maďarskej národnosti akoby dochádzalo ku kríze identity, teda že sa už nerozhoduje medzi maďarskými stranami, ale medzi plnohodnotnou plejádou strán," odôvodňuje.

Súvisí to podľa neho s tým, že mladšia generácia čerpá informácie skôr zo sociálnych sietí ako z televízie.

"Apel na to, že treba voliť stranu, ktorá zastupuje práva maďarskej menšiny, je veľmi silný najmä na regionálnej úrovni cez maďarské médiá a televízie, ktoré Slováci pozerajú," dodáva Hřích.

Neistota pri Cséfalvayovej

Po odchode Šebeja z parlamentu na jeho miesto na čele zahraničného parlamentného výboru nastúpila Katarína Cséfalvayová. Po odchode zo Siete sa stala aj členkou Mosta.

Práve Cséfalvayová patrila v poslednom období k hlasnejším kritikom pomerov a káuz v koalícii, viackrát sa dostala aj do sporu s poslancami SNS.

Prečítajte si tiež: Cséfalvayová z Mosta: Je načase, aby si pán Fico trochu oddýchol v parlamente (rozhovor)

Ficov odchod z postu predsedu vlády okomentovala slovami, že už bolo načase, aby si trochu oddýchol v parlamente.

Denník Plus 1 deň ju však spolu s Martinom Fedorom z klubu Mosta nafotil tento týždeň na stretnutí s exministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom, ktorý už pred niekoľkými mesiacmi naznačil založenie novej strany.

Bugár hovorí, že s Cséfalvayovou o tajnom stretnutí ešte nehovoril. "Očakávame, že budúci týždeň sa uskutoční stretnutie, lebo chcem vedieť, na čom sme. Bolo by to nefér voči nám," hovorí.

Fedorovo prípadné spojenectvo s Druckerom podľa neho riešiť nebudú, pretože nie je členom Mosta.

Fedor po eurovoľbách navyše verejne oznámil, že v ďalších voľbách už nebude do parlamentu kandidovať a nemá ambíciu pokračovať v politike.

Cséfalvayová na otázky SME do uzávierky neodpovedala.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Netradičné formy komunikácie

Koalíciu so Smerom Bugár stále obhajuje tým, že iná možnosť po parlamentných voľbách 2016 ani po vražde Kuciaka a Kušnírovej nebola.

"Naším pričinením sme napríklad utlmili chúťky koaličných partnerov, napríklad obmedzenia v tlačovom zákone," hovorí.

Prečítajte si tiež: Most toho pokazil veľa, ale dá sa ešte zachrániť

Zvrátiť zlý vývoj preferencií Bugár mieni aj využívaním "netradičných foriem komunikácie".

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar z Mosta spresňuje, že musia začať cielenejšie využívať sociálne siete a komunikovať svojim voličom úspechy vo vláde.

Do volieb je podľa neho ešte dosť času, aby sa im podarilo osloviť dostatok voličov a lepšie vysvetlili, prečo zotrvávali v koalícii.

O tom, že odchod zvažovali ďalší členovia strany, vraj nevie.

Ak Bugár po voľbách 2020 nechce skončiť mimo vysokej politiky, podľa Hřícha nebude stačiť len intenzívnejšia práca na facebooku. Pomôcť by mohlo, ak by sa maďarské strany spojili, no vzhľadom na dlhodobo napäté vzťahy medzi Mostom a SMK to nie je reálne.

Baboš dodáva, že si nevie predstaviť, akú taktiku by Bugár musel vymyslieť, aby klesajúci trend zvrátil.