Prieskum Focus: Nová Kiskova strana by získala 6,2 percenta

Smer má menej ako 20 percent.

12. jún 2019 o 15:04 (aktualizované 12. jún 2019 o 15:28) Lucia Praus Krbatová

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali začiatkom júna a kandidovala by aj nová strana končiaceho prezidenta Andreja Kisku, volilo by ju 6,2 percenta opýtaných.

Ukázal to prieskum agentúry Focus.

Prvenstvo má stále Smer so ziskom 19,5 percenta. Za Smerom nasleduje koalícia Progresívne Slovensko a Spolu, ktorú by volilo 15,3 percenta opýtaných. Ak by Kiskova strana nekandidovala, koalícia by získala 17,8 percenta.

Na treťom mieste by skončili extrémisti z ĽSNS so ziskom 12,3 percenta.

Do parlamentu by sa dostalo aj v súčasnosti mimoparlamentné KDH so ziskom 7,5 percenta. Koaličná SNS by získala 7 percent.

Nedávno ešte najsilnejšia opozičná strana SaS by popri nových stranách získala 6,8 percenta. V meraní bez Kiskovej strany by získala rovných osem percent. V máji jej Focus nameral 10,8 percenta.

Do parlamentu by prešlo aj hnutie Sme rodina so ziskom 6,6 percenta a OĽaNO s 5,9 percentami.

Koaličný Most-Híd by volilo 4,1 percenta opýtaných.

