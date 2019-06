Gál stiahne protischránkový zákon v prípade nevhodných zmien poslancov

Ministerstvo trvá na pôvodnom znení legislatívy.

12. jún 2019 o 16:16 SITA

BRATISLAVA. Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je pripravený stiahnuť novelu takzvaného protischránkového zákona v prípade nevhodných zmien poslancov Národnej rady SR.

Ministerstvo spravodlivosti SR uverejnilo informáciu na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook s tým, že trvá na pôvodnom znení legislatívy.

Oklieštenie zákona

Rezort nepodporí prípadné poslanecké pozmeňujúce návrhy zákonodarcov, ktoré by zákon oklieštili.

Novela reaguje predovšetkým na poznatky z praxe. V súčasnosti platný protischránkový zákon vypracoval rezort spravodlivosti ešte za ministrovania Lucie Žitňanskej.

Podľa súčasného šéfa ministerstva Gála je funkčný a splnil základné ciele, na ktoré bol určený. Štát podľa neho v súčasnosti vie, s akými spoločnosťami obchoduje, keďže tieto firmy musia byť registrované v evidencii partnerov verejného sektora.

Známe sú tiež osoby, ktoré čerpajú konečné výhody, prípadne sú zapojené do samotných obchodov.



"Ministerstvo spravodlivosti bude naďalej chrániť svetový unikát, takzvaný protischránkový zákon. Rezort v tomto prípade nepodporí žiadne poslanecké návrhy, ktoré by znamenali jeho oklieštenie. Minister spravodlivosti Gábor Gál navyše avizuje, že v prípade, ak by Národnou radou SR prešiel z inej iniciatívy v druhom čítaní nejaký návrh, ktorý by spôsoboval stratu poslania protischránkového zákona, ho stiahne z rokovania," uvádza rezort na sociálnej sieti.

Odstránenie administratívnej záťaže

Účelom novely, na ktorej ministerstvo pracovalo s jeho pôvodnými spolutvorcami, je prioritne odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže.

"Na druhej strane chceme, aby aj sankcie boli účinné, alebo tí, ktorí podvádzali, nemohli vykĺznuť z rúk zákona, a aby niesli zodpovednosť za svoje podvodné alebo klamlivé konanie - čiže keď podvádzali, aby mali za to už nejakú striktnú sankciu.

Každá zmena, ktorá bude znamenať to, že ten zákon bude strácať silu, je pre nás neprijateľná a preto budem žiadať našich koaličných partnerov, aby takéto zmeny vôbec nepredložili a nepodporili," uviedol minister Gál.



Pri súčasnom platnom znení zákona sa môžu vymazané firmy ihneď registrovať opäť. Po nadobudnutí účinnosti novely tak budú môcť urobiť až po troch rokoch.

Protischránkový zákon, respektíve register partnerov verejného sektora, odstavil počas svojej účinnosti od verejných zdrojov stovky firiem. Zákon má za úlohu odkryť vlastnícke štruktúry obchodných spoločností, ktoré sa uchádzajú o spoluprácu so štátom.