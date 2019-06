Kiska čaká, že ho obvinia. Polícia mlčí

V daňovej kauze firmy KTAG je zatiaľ obvinený len konateľ firmy.

16. jún 2019 o 14:54 Peter Kováč

BRATISLAVA. Cez víkend skončilo prezidentovi Andrejovi Kiskovi funkčné obdobie, v pondelok chce ohlásiť podrobnosti o svojej novej politickej strane. V najbližších dňoch mu hrozí aj trestné stíhanie.

Kiskova firmy KTAG pred prezidentskými voľbami v roku 2014 platila jeho kampaň a tieto peniaze neskôr zahrnula do svojich nákladov.

„Z návrhu obvinenia je zrejmé, že keď v júni skončí môj mandát prezidenta, budem obvinený aj ja osobne. Hrozí mi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ ohlásil Kiska ešte vo februári, keď NAKA obvinila konateľa firmy KTAG Eduarda Kučkovského.

Odvtedy prípad prakticky stojí. Kučkovského ani nevypočuli, hoci v pozícii obvineného ho musí polícia vypočuť znova, a nerobili sa ani žiadne ďalšie vyšetrovacie úkony, hovorí Kiskov právny zástupca Daniel Lipšic.

„Jedna z hypotéz, ktorá by to vysvetľovala, je práve to, že sa čaká sa na vznesenie ďalšieho obvinenia. Aby sa potom nemuseli úkony opakovať a aby sa s nimi začalo naraz,“ hovorí Lipšic.

Problém pre Kiskovu stranu