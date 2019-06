Migranti majú lekársku starostlivosť zadarmo. Polícia upozorňuje na manipuláciu

Nepravdivú informáciu zdieľali tisícky Slovákov.

15. jún 2019 o 9:40 Kristína Garaiová

Ministerstvo malo zaslať lekárom list, v ktorom oznamovalo, že zdravotnú starostlivosť migrantom preplatí štát. Znamenalo by to teda, že každé jedno ošetrenie by pre nich bolo bezplatné, pričom Slováci by si museli aj naďalej platiť zdravotné poistenie.

„Prečítajte si list, ktorý poslalo Ministerstvo vnútra SR zdravotníckym zariadeniam. Píše sa v ňom, že zdravotnú starostlivosť o cudzincov, ktorí neplatia žiadne zdravotné poistenie, uhradí v plnom rozsahu štát. Toto sa týka dokonca aj cudzincov a rôznych migrantov, ktorým štát neudelil azyl, ale len tzv. doplnkovú ochranu,“ citoval Milana Uhríka portál magazin1.sk, ktorý už v minulosti šíril nepravdivé informácie napríklad o Rómoch či o komunite LGBTI.

Narazili ste na hoax alebo propagandu? Napíšte nám na hoax@sme.sk

Hoax, ktorý zahŕňal vyjadrenie poslanca ĽS NS, zdieľali tisícky Slovákov, aj ďalšie stránky pôsobiace na Facebooku. V statusoch pri príspevku poukazovali na to, že štát by sa mal najskôr postarať o svojich občanov a až neskôr vyčleňovať financie na azylantov či migrantov.

Stránka českých a slovenských sympatizantov Mattea Salviniho dokonca zavádzala aj v tom, že v Taliansku putujú ročne milióny eur na bezplatnú a dokonca prednostnú zdravotnú starostlivosť pre migrantov.

Varovala, že podobná situácia môže nastať aj na Slovensku, keďže v prezidentských aj v európskych parlamentných voľbách uspeli predstavitelia Progresívneho Slovenska, ktoré podľa nich podporuje prílev migrantov do krajiny.

Kedy je to naozaj zadarmo

Nepravdivá správa, podľa ktorej by nemuseli azylanti a migranti platiť za ošetrenie, sa na internete neobjavila po prvý raz.

V minulosti sa ňouzaoberal portál Politifact, ktorý sa zameriava na odhaľovanie klamlivých či zavádzajúcich správ. Na manipuláciu v tomto prípade upozornila aj polícia, a to prostredníctvom svojej stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR.

Polícia aj Migračný úrad ministerstva vnútra uviedli v príspevku niekoľko prípadov, v ktorých by človeka lekári naozaj bezplatne ošetrili, a to aj v prípade, že by si neplatil zdravotné poistenie.

„Neodkladná zdravotná starostlivosť je poskytovaná žiadateľom o azyl iba v prípadoch, keď je ohrozený ich život, zdravie a hrozí vážna zmena zdravotného stavu, nie je to nič, čo by dostal každý a ihneď, lebo je azylant,“ píše polícia.

Právo na zdravotnú starostlivosť majú aj deti, ktoré boli mučené, vykorisťované či zneužívané. Slovensko ponúka aj doplnkovú ochranu, ktorú však poskytuje len cudzincom, ktorým v krajine ich pôvodu hrozí bezprávie, čo nezahŕňa ekonomických migrantov.

„Ide o zdravotnú starostlivosť štandardného rozsahu, nič na viac, a už v žiadnom prípade nič, čo by uprednostňovalo cudzincov nad Slovákmi a Slovákov znevýhodňovalo,“ uvádza polícia.

„Uhrádzanie základnej zdravotnej starostlivosti ministerstvom je len dočasným stavom. V prípade, že sa cudzinec zamestná, po vzniku pracovno-právneho vzťahu je povinný odovzdať doklad o oprávnení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a registrovať sa v zdravotnej poisťovni.“ Po tom, čo si cudzinec na Slovensku nájde prácu, bude jeho odvody hradiť zamestnávateľ tak, ako v prípade Slovákov.

Cudzinci na Slovensku

Migračnú krízu aktívne využívajú konšpiračné weby z celého sveta a výnimkou nie je ani Slovensko.

Autori hoaxov sa snažia vzbudzovať strach a podporujú neznášanlivosť u ľudí, čo sa im darí aj napriek tomu, že v roku 2018 Slovenská republika udelila azyl spolu iba piatim osobám.

Informuje o tom Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá na svojom webe uvádza aj to, že Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým krajinám migrantov.

Organizácia tiež uvádza, že Slovensko má šiesty najnižší podiel cudzincov spomedzi krajín Európskej únie.

Prevládajú u nás najmä migranti zo susedných štátov, ktorí sa sťahovali buď kvôli práci, alebo pre rodinné väzby. Ak by sa podľa organizácie všetci cudzinci žijúci v krajine nasťahovali do jednej lokality, vytvorili by mesto ako Prešov a Bardejov dokopy.