Podnikanie firmy blízkej Smeru pripomína Bašternákove vratky DPH; aj tak vyhrala lesnícky megatender

Firma si uplatňovala vratky DPH.

21. jún 2019 o 21:14 Roman Cuprik

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

BRATISLAVA. Keď dostal šéf Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík na tlačovej konferencii otázku, čo je to za firmu, ktorá získala od Lesov SR podozrivo rýchlo zákazku na dodávku protipožiarneho systému za 22 miliónov eur bez DPH, odpovedal zmierlivo.

„Je to softvérová firma, zavedená na trhu, proti portfóliu ich činnosti nemôžete mať výhrady. Zo svojho pohľadu môžem povedať, že je to IT firma, ktorá sa touto problematikou zaoberá možno 20 rokov,“ povedal Mitrík.

Táto softvérová firma sa volá Gamo a počas celej svojej histórie zarába na verejných zákazkách. Lesnícky tender na protipožiarny systém vyhrala deň pred voľbami v marci 2016.

Firmu vtedy viedol Vladimír Demčík, bývalý župný poslanec Smeru z Banskej Bystrice. Zo Smeru vystúpil v roku 2005.

Mitríkov úrad teraz tender preveruje.

Z verejných zdrojov možno zistiť, že firma mala už pred lesníckym tendrom viackrát problémy so zákonom.

Od roku 2012 sa finančná správa a banskobystrická kriminálna polícia firme Gamo venovali pre vratky DPH, ktoré žiadala za obchod so softvérom. Firmy zapojené do tohto obchodu totiž nevedeli preukázať, že softvér vôbec existuje.

Prečítajte si tiež: Ľudia blízki Smeru si navzájom prihrali 22 miliónov z eurofondov

„Vo všeobecnosti podľa informácií opísaných v súdnom rozhodnutí prípad vykazuje viaceré znaky typické pre karuselové daňové podvody," hovorí Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.

Takéto podvody majú základ vo fiktívnych obchodoch a dopúšťali sa ich napríklad odsúdení daňoví podvodníci Ladislav Bašternák či Mikuláš Vareha.

Spoločnosť Gamo si za svojimi obchodmi stojí. Tvrdí, že s úradmi spolupracuje a zároveň sa dodnes s finančnou správou pre vratky sporí na súdoch.

Všetky súdy, ktoré o prípade rozhodovali, od okresného až po najvyšší, však zatiaľ uznali, že Gamo nevie obchod so softvérom hodnoverne preukázať. Firma preto v tejto veci podala ústavnú sťažnosť. Keďže táto sťažnosť ešte nie je uzavretá, firma trvá na tom, že je nevinná.

„Tvrdenie, že by sa spoločnosť Gamo pokúsila získať neoprávnene vratku DPH, teda nepodlieha skutkovej podstate a nie je ani podložené žiadnym z rozhodnutí kompetentných orgánov,“ tvrdí Gamo.

Zároveň firma upozorňuje, že vyplatenú vratku DPH vrátila.

Obchodovanie s Gamo