Dobré ráno: Zuckerberg priznal, že Facebook klame. Akurát to nie je pravda

Čo sú to deepfakes a prečo sa máme báť.

13. jún 2019 o 23:10 Tomáš Prokopčák, Dávid Tvrdoň

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/636208656&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Rád by som vám hovoril, že našim cieľom je spájať ľudí. Ale nie je. Len chceme predvídať vaše budúce správanie, priznáva v relatívne zlom videu Mark Zuckerberg.

Akurát že to šéf Facebooku nikdy nepovedal. Video je deep fake, falošné video vytvorené za pomoci umelej inteligencie. Stačí pár fotiek, podkladové video alebo herec a... no, budúcnosť pravdy nie je úplne optimistická.

Čo sa teda deje, aký nás čaká svet a ako bude vyzerať propaganda 21. storočia?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Dávidom Tvrdoňom.

Krátky prehľad správ

Krátky prehľad správ

Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je premiér Peter Pellegrini, nasledujú Zuzana Čaputová a Tomáš Drucker, nepýtajte sa prečo. Vyplýva to z nového merania dôvery a nedôvery voči politikom agentúry Focus. Najmenej dôveryhodným Je Štefan Harabin, nasledujú Béla Bugár, Robert Fico a až potom Marian Kotleba.

Slovensko uspelo v súboji o sídlo Európskeho orgánu práce. Vznikne tak u nás vôbec prvá inštitúcia Európskej únie, o sídlo sme súperili napríklad s Rumunskom, Cyprom či Chorvátskom. Úlohou úradu bude pomáhať firmám a občanom únie na spoločnom európskom trhu práce.

Daniari vyšetrujú potravinový reťazce Malina, finančná správa ho podozrieva z podvodov za takmer 2 milióny eur. Malina tvrdí, že o žiadnom podnete od daniarov nevie, situácia je však neprehľadná. Za reťazce totiž vystupuje viacero firiem.

Na prípadný tvrdý brexit je pripravené minimum britských firiem, naznačujú to britské úrady. Pripravili totiž pre firmy proces, ktorý im má pomáhať v prípade odchodu z európskej colnej únie a zo spoločného jednotného trhu. No do tohto systému sa prihlásilo menej ako 10 percent britských firiem.

Ďalšie dva tankery sa stali terčom útoku. V oblasti Perzského zálivu im muselo pomáhať americké námorníctvo, námorníkov z lodí evakuovali. Pred zhruba mesiacom sa terčom podobného útoku stali štyri tankery Spojených arabských emirátov. USA hovoria, že vtedy bol za útokom Irán.

Odporúčanie

Náš veľký vzor, podcast The Daily denníky New York Times vám môžeme odporúčať hocikedy, ale teraz je pre nás čímsi špeciálny. Tento týždeň sa totiž vybrali do Európy a snažia sa zistiť, čo je za nárastom radikálov, či Európskej únii hrozí rozpad, prečo bodujú v Európe populisti a extrémisti a ako to celé môže dopadnúť. Najmä pre nás, občanov Európskej únie to síce nie je nové, no o to mrazivejšie počúvanie.

