Ruský špión, o ktorom písal zatknutý novinár, je aktívny aj na Slovensku

Ivan Golunov je už na slobode.

14. jún 2019 o 7:38 Martina Raábová

BRATISLAVA. Len pred niekoľkými dňami zahraničné médiá informovali o ruskom novinárovi, ktorého zatkla polícia pre podozrenie z držania drog.

Kolegovia Ivana Golunova však tvrdia, že za údajnou šikanou zo strany polície, ktorá mu podľa neho drogy nastrčila zámerne, môžu byť dvaja príslušníci ruskej tajnej služby.

Jeden z nich žije a podniká aj na Slovensku, neďaleko Bratislavy, informovalo Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Prečítajte si tiež: Dankov známy, fontána za milióny. O čom písal zadržaný ruský novinár

Má ísť o Igora Medoeva, o ktorom chystal zatknutý a neskôr samotnou políciou prepustený Golunov článok.

Novinár v ňom chcel preukázať spojenie medzi Igorom a jeho synom Maratom Medoevom na ruskú vrcholovú politiku, ale aj takzvanú "pohrebnícku mafiu".

Títo ľudia ako ruskí agenti mohli mať vplyv aj na ruskú políciu, ktorá zatkla Golunova bezdôvodne.

Ruskí príslušníci tajnej služby nemôžu mimo práce podnikať, no ICJK upozorňuje, že Medoevovci vlastnia nielen v Moskve, ale aj na Slovensku miliónové nehnuteľnosti. Odkiaľ na ne Medoevovci majú peniaze, nie je zrejmé, pretože im blízke firmy na Slovensku vykazujú len slabé aktivity.

V Limbachu vlastnia Medoevovci niekoľko nehnuteľností. Z piatich víl v jednom z komplexov vlastní Igor Medoev s manželkou jednu a druhú ich dcéra s manželom, ktorý pracuje na moskovskej radnici. Zvyšné tri patria Chvílovcom, od ktorých kupoval aj Medoev.

Medoev tvrdí, že s prípadom zatknutého ruského novinára Golunova nemá nič spoločné, vraj ani nevie, ako vyzerá. "Keď sa vrátim do Ruska, chcel by som sa s ním porozprávať, aby napísal, že my sme sa na tom nepodieľali," povedal Medoev reportérom ICJK.

Okolnosti zatknutia Golunova vyvolali pochybnosti o konaní ruskej polície. Tá totiž krátko po jeho zatknutí priznala, že zábery drogového laboratória neboli z Golunovovho bytu a pre nedostatok dôkazov prípad uzavreli.