Čítanie na víkend: Kedysi sa týrali bosorky, dnes deti. Kde robia rodičia chyby

14. jún 2019 o 11:28 sme.sk

Hororové procesy z našej histórie

Prečítajte si tiež: Mučili ich a pálili zaživa. Teraz pre ne žiadajú spravodlivosť

Ponuré vlhké pivničné kúty s horiacimi sviecami, v strede stojí zlorečená žena, ktorá zapiera, že paktovala so zlými silami.

Nastal čas použiť strašidelné mučiace nástroje, ktoré ľudia vynašli nato, aby mohli storakým spôsobom prinášať iným bolesť a kántriť život.

Bosorke na pokraji šialenstva tečú sliny z úst a telo sa zvíja v kŕčoch, priznáva sa, že vyhrabala spod zeme vajce, čarovala s lekvárom, jedla mozgy ľudí a súložila s diablom. Napokon ju zaživa upália na hranici.

Od skončenia prenasledovania čarodejníc sa v Európe ozývajú hlasy po ich omilostení. Dočkajú sa jej tisícky nevinných obetí?

Nedávno vystúpil s apelom na ich rehabilitáciu nemecký pastor Hartmut Hegeler. Čo povedal?

Rozhovor o výchove a rodičovstve

Prečítajte si tiež: Vo väčšine slovenských rodín dominuje kontrola, hovorí výskumníčka

Mileniáli, o ktorých sa veľa hovorí, sú dnes dospelí, mnohí už majú svoje rodiny. Ako to v nich vyzerá a aké sú deti z generácií Z a Alfa, zisťovali špecialisti vo výskume, ktorého odborným garantom na Slovensku sa stala marketingová výskumníčka Eva Taračová.

Robila etnografické návštevy v rodinách, sledovala ich život cez mobilné denníčky, spolupracovala na finalizácii výstupov. V Česku aj na Slovensku s kolegami vyspovedali 1860 matiek, zapojila sa aj tisícka detí od 11 do 16 rokov.

Získali množstvo dát, z ktorých potom identifikovali päť špecifických kategórií. Najdominantnejší je štýl výchovy, ktorý nazvali Bezpečie.

"Má idylický názov, ale my mu dávame aj prívlastok zlatá klietka. Ide o rodičov, ktorí svojmu dieťaťu chcú dopriať to najlepšie aj na úkor svojej kariéry alebo partnerského života, dieťa sa stáva ich hlavnou životnou náplňou," rozpráva odborníčka. Je to správny prístup?

Ako vyzerá práca v krízovom centre

Prečítajte si tiež: Požiare či povodne? Slovák pomáhajúci pri katastrofách hovorí, čo nás ničí viac

Je úplne jedno, koľko máte peňazí, kto ste, kde žijete. Prírodné katastrofy postihujú všetkých ľudí bez rozdielu na celom svete.

Práve v takýchto situáciách je jedno, aké spoločenské postavenie máte. Jednoducho potrebujete pomoc.

Michal Miadok pracuje ako jediný Slovák v stredisku na koordináciu reakcie na mimoriadne udalosti v Bruseli.

Pomáha pri krízových udalostiach, ako sú zemetrasenia, tsunami, lesné požiare, povodne, ale aj migračná kríza či epidémie. „Tohto roku to vyzerá na zvlášť zlú sezónu,“ hovorí.

Čo je jej dôvodom a v akej situácii sa nachádza Slovensko, vysvetľuje na konkrétnych príkladoch.

Príbeh futbalistu, ktorého preslávil obetavý zákrok

Prečítajte si tiež: Ako sa z opľúvaného brankára stal hrdina

Bol to jeho prvý zápas v prvoligovom tíme v cudzej krajine. Keď vyšiel na anglický trávnik, celý štadión vykrikoval: „nacista“, „Sieg heil“ a predvádzal hitlerovské pozdravy.

Pred štadiónom zúrili desaťtisícové demonštrácie.

„Bučali naňho, nadávali mu, pľuli naňho. Moja teta povedala, že sa zo zápasov vracal pokrytý hlienom,“ spomínal na svojho otca pre Press Association Sport Mark Trautmann.

Mladým futbalistom znášajúcim nemilosť publika bol brankár Bernhard „Bert“ Trautmann, človek, ktorému v tom čase doma ležal na poličke Rad železného kríža za statočnosť v boji proti anglickým nepriateľom. Udelil mu ho Adolf Hitler.

A zároveň človek, ktorého o niekoľko desaťročí neminulo ocenenie od anglickej kráľovnej. Za to, ako prispel k zmiereniu Angličanov s Nemcami po druhej svetovej vojne.

Nebyť však rodáka z Košíc, nikdy by sa nenaplnila jeho najhviezdnejšia chvíľa.

Tajuplná choroba dokáže zruinovať život

Prečítajte si tiež: Únava, z ktorej sa nevyspíte. Chronický únavový syndróm sprevádzajú bolesť aj stigma

Svaly vám bolestivo tuhnú a cítite ohromné vyčerpanie. Sotva dokážete hýbať končatinami. Akoby ste bojovali so silnou chrípkou, ktorá vám zmohla telo a zastrela rozum.

Trápia vás závrate a nevoľnosť, nemáte energiu. Nevládzete pracovať, ísť na prechádzku, ani sa hrať s deťmi.

Náhle ste pripútaní na lôžko a nedokážete sa spoľahnúť na svoj imunitný systém. Prichádzate o koníčky aj priateľov, a dúfate, že vás chápe aspoň rodina.

Prepadávajú vás pocity beznádeje a úzkosti z toho, že nedokážete viesť plnohodnotný život. Deprimuje vás myšlienka na to, čo všetko pre svoju chorobu vymeškávate.

Trpíte totiž chronickým únavovým syndrómom. Čo o ňom vieme?

Desať kuriozít zo sveta štíhlych línií

Prečítajte si tiež: História diét je plná prešľapov a bizarností. Pozrite sa, kto ju písal

Túžba po štíhlej línii a správnom stravovaní prenasleduje ľudstvo už niekoľko storočí.

To, ktoré diéty boli v ktorom období populárne, vždy súviselo s vtedajšími vedomosťami a poznatkami o výžive. Zdravý rozum či dostupné fakty však nie sú jediným kritériom popularity diét.

Do hry vstupujú aj ekonomické záujmy rôznych spoločností a priemyslu, a trendy vždy tvorili aj populárne osobnosti, ktoré zázračne schudli.

Vedeli ste, že medzi prvé osobnosti, ktoré ľudí inšpirovali držať diéty, patrili básnik George Gordon Byron či cisárovná Sissi, a že Beyoncé dokázala spopularizovať diétu, ktorá vznikla sedemdesiat rokov predtým, ako vďaka nej schudla?

Medzi kuriozity patrí aj to, že existovali ľudia, ktorí držali diétu nie preto, aby sa zbavili tuku, ale nemravných myšlienok, či dokonca takí, ktorí verili, že najlepšie sa chudne pitím alkoholu.