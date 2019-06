Most chce vedieť, prečo ministerstvo nepovolilo pristáť americkým vrtuľníkom

Prelet povolili, medzipristátie nie.

14. jún 2019 o 10:38 (aktualizované 14. jún 2019 o 12:16) TASR

BRATISLAVA. Strana Most-Híd chce na najbližšom rokovaní Koaličnej rady otvoriť debatu o dodržiavaní medzinárodných záväzkov a geopolitickej orientácii Slovenska. Urobí tak v súvislosti s odmietnutím medzipristátia amerických vrtuľníkov.

Od ministerstva obrany žiada Most-Híd dôveryhodné vysvetlenie. TASR o tom informovala strana Most-Híd.

Americké vrtuľníky žiadali o medzipristátie

"Most-Híd požiada Ministerstvo obrany SR o jasné a dôveryhodné vysvetlenie, prečo neumožnilo našim spojencom rutinnú možnosť medzipristátia na území Slovenskej republiky," uviedol Most-Híd na svojom facebooku.

Reakcia Mosta-Híd prišla po informáciách zverejnených v Denníku N.

Podľa nich si americká armáda vyžiadala povolenie ministerstva obrany na prelet nad slovenským územím a rutinné pristátie a natankovanie vojenských vrtuľníkov na letisku v Piešťanoch.

Fico nevidí problém, SaS hovorí o nepriateľstve

Odmietnutie medzipristátia amerických vrtuľníkov na letisku v Piešťanoch je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) jasným signálom nepriateľstva voči nášmu spojencovi.

Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení SaS k medializovaným informáciám, opozičná strana sa odmieta pasívne prizerať nielen na to, ako nominanti SNS tunelujú rezort obrany, ale aj na to, ako vysielajú do sveta signály, že Slovensko nie je spoľahlivým členom Severoatlantickej aliancie a Európskej únie.

"Slovenská vláda a s ňou i celé Slovensko sa stali rukojemníkmi SNS, čo je nepochopiteľné vzhľadom na jej nízku podporu zo strany občanov,“ uviedol podpredseda SaS Ľubomír Galko.

Americká strana žiadala o medzipristátie v stredu 19. júna, počas návratu vrtuľníkov z cvičenia na základňu v Nemecku.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa podľa SaS už len rezignovane prizerá na výčiny SNS. Rovnako aj premiér Peter Pellegrini, ktorý takmer všetky svoje sily venuje vnútrostraníckemu boju v Smere.

"Vyzývame premiéra i ministra zahraničných vecí, aby nedovolili nominantom SNS na ministerstve obrany dokonať akt nepriateľstva voči nášmu spojencovi a prinútili ho zmeniť zákaz medzipristátia vrtuľníkov na povolenie,“ dodal poslanec a tímlíder strany pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

Predseda koaličného Smeru Robert Fico nevníma situáciu s vrtuľníkmi ako zásadný problém.

"Vieme si to vydiskutovať počas Koaličnej rady za pár minút," povedal na tlačovej konferencii v Bratislave.

Úrad vlády sa k situácii nevyjadril.

Podľa informácií, ktoré potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí, bol prelet povolený, avšak možnosť medzipristátia a natankovania bola odmietnutá.

Hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková toto tvrdenie odmietla s tým, že rezort obrany podľa nej ešte o žiadosti nerozhodol.