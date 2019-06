Odoberať vodičské pre neplatenie daní je iracionálne, tvrdia aktivisti

Opatrenie podľa mimovládky postihne najmä zamestnancov a drobných živnostníkov.

14. jún 2019 o 11:10 SITA

BRATISLAVA. Návrh ministerstva financií, aby sa jednotlivcom s daňovými nedoplatkami odoberali vodičské preukazy, je iracionálny a právne problematický.

Uvádza sa to v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla iniciatíva Za lepšiu políciu.

Aktivisti: Vodičský má súvisieť s cestnou premávkou

"Odobratie vodičského preukazu je opatrenie, ktoré je povahovo totožné s trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Na rozdiel od trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý je ukladaný vtedy, ak páchateľ spáchal trestný čin v doprave, napríklad jazdil pod vplyvom alkoholu alebo drog, v prípade neplatenia daní neexistuje žiadna racionálna väzba medzi neplatením daní a vedením motorového vozidla," konštatuje vo vyhlásení iniciatíva. Toto opatrenie postihne podľa nej najmä zamestnancov a drobných živnostníkov.

"Je škoda, že sa nám nedarí prijať skôr opatrenia, ktoré by zabránili daňovým únikom spôsobenými podvodmi s odpočtom DPH, ktoré predstavujú viac ako dve miliardy eur ročne," zdôraznil bývalý policajný funkcionár a šéf iniciatívy Za lepšiu políciu Branislav Diďák.

Zadržanie vodičského preukazu by podľa iniciatívy malo slúžiť ako opatrenie, ktoré smeruje voči vodičovi na dosahovanie cieľov týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky.

V súčasnosti sa však jeho odoberanie využíva aj pri neplatení výživného, čo je podľa iniciatívy takisto problematické.

"Ak by sme mali súhlasiť s takýmto postupom, tak štát by mohol používať akékoľvek podobné prostriedky aj v iných prípadoch. Napríklad by vás mohol rozviesť, alebo by vás mohol prepustiť zo zamestnania, zadržať mobil a podobne,“ dodala iniciatíva.

Daňoví dlžníci by mohli prísť o vodičské

Finančná správa by podľa medializovaných informácií mohla voči neplatičom daní využiť novú sankciu.

Ministerstvo financií totiž predložilo do pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku, podľa ktorého by pri daňovej exekúcii mohli neplatiči od budúceho roku prísť do vyrovnania dlhu o svoje vodičské oprávnenia.

S touto informáciou prišli v utorok Hospodárske noviny, ktoré pripomenuli, že podobné opatrenie už v našom právnom systéme funguje desať rokov pri neplatení výživného.

Podrobnosti o vykonávaní tohto oprávnenia pri daňových nedoplatkoch však v zákone chýbajú.

Podľa Hospodárskych novín tak nie je zrejmé napríklad ani to, pri akom daňovom nedoplatku by exekútori mohli k takémuto kroku pristúpiť. Ministerstvo financií pri návrhu hovorí o prevencii. „Uvedený inštitút má najmä preventívny charakter.

V prípade výkonu daňovej exekúcie týmto spôsobom je daňový dlžník nepriamo nútený na splnenie svojej povinnosti, aby mu mohol byť vodičský preukaz vrátený,“ píše sa v návrhu novely daňového poriadku.



Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti uviedlo, že k tejto problematike zaujme súhrnné stanovisko v medzirezortnom v pripomienkovom konaní.