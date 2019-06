Východ alebo západ? Prečo sa Slováci radi vidia v strede

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

14. jún 2019 o 14:20 The Slovak Spectator

1. Kotuliaková, ktorá pomáha ženám začať v IT: Život v betónovej Petržalke bol šok: Petra Kotuliaková: Coming home and changing the face of Slovak IT

2. Bude to beh na dlhú trať, aj Dzurinda potreboval dve volebné obdobia, hovorí primátor Hlohovca, ktorý ide do Kiskovej strany: Kiska’s project will not be a party of Bratislava

3. Prejdite sa s nami čarovnými zákutiami Záhoria: A road trip through Bratislava's outskirts along a winding road: Small Carpathians

4. Poukazy na rekreáciu zvyšujú záujem o dovolenku na Slovensku: Tourism in Slovakia gets a boost

5. Komáre sú problém. Niektorí starostovia hovoria dokonca o kalamite: People in Bratislava Region plagued by mosquitoes

6. Ktoré právne predpisy vyžadujú rekodifikáciu? Porozprávali sme sa s právnikmi z najväčších právnickych firiem na Slovensku: Civil laws, Criminal Code or media legislation. These pieces of legislation should also be recodified

7. Ako Slovensko ovplyvní spustenie plynovodu Nord Stream? Russia's Nord Stream 2 is almost finished. Slovakia could lose millions

8. Džezový festival, africký trh či súťaž pre „tvrďákov“. Bratislava si pre vás pripravila aj tieto podujatia: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

9. Dobrovoľníci po celom Slovensku opäť vyšli do ulíc. Takto pomáhali zlepšiť život vo svojich mestách: Volunteers across Slovakia had their hearts in the right city

10. Východ alebo západ? Prečo sa Slováci radi vidia v strede: A bridge between East and West: Why many Slovaks see their country in the middle

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.