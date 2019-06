Čaputovej poradca pre komunikáciu Burgr: V kampani som sa našiel, u prezidentky budem v začiatkoch

Od víťazstva Zuzany Čaputovej v druhom kole volieb uplynulo dva a pol mesiaca. Ako ste tento čas trávili?

Bolo to obdobie príprav. Jednak inaugurácie, ale aj poradcovského tímu a celkovo aj obdobie stretávania sa s jednotlivými odbormi v prezidentskom paláci, aby sme vedeli, čo nás čaká.

Mali ste od začiatku jasno v tom, že budete v prezidentkinom tíme poradcov?

S pani prezidentkou sme mali dohodu, že s ňou budem spolupracovať minimálne v období prechodu do úradu a začiatkov v ňom. Od ukončenia kampane som teda pre ňu spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi pracoval viac-menej dennodenne.

Ste vyštudovaný politológ. Aké boli vaše pôvodné predstavy, čo by ste chceli robiť? Asi ste sa nevideli hneď v úlohe poradcu prezidentky.

Ako politológa ma vždy lákalo pracovať pre nejakého politika, političku či politickú stranu. Na začiatku som pracoval ako poslanecký asistent Martina Poliačika, potom som sa podieľal na kampani Matúša Valla a napokon aj na prezidentskej kampani. A môžem povedať, že v kampaniach som sa našiel.

V priebehu ostatného roka sa vám podarilo pomôcť k víťazstvu vo voľbách bratislavskému primátorovi Vallovi aj prezidentke. Aký to bol pocit, keď ste si uvedomili, čo sa aj vám popri samotných kandidátoch podarilo?

Veľmi si to ani neuvedomujem. Nie je veľa času, aby som sa zastavil a zamyslel sa nad tým. Mal som obrovskú mieru šťastia. V tom, že som u Matúša Valla mohol začať pracovať ako nováčik v kampaniach a že som pracoval s profesionálmi, od ktorých som sa mohol učiť . Šťastím bolo tiež to, že som potom mohol viesť komunikáciu Zuzany Čaputovej. Keďže to vyšlo, tak si uvedomujem, že je na tom veľa práce mnohých ľudí. No takisto aj veľa šťastia.

Čo sa vlastne udialo, že v oboch voľbách uspeli úplní nováčikovia a ľudia, ktorých verejnosť pred kampaňou vlastne ani nepoznala?

V oboch prípadoch som mal možnosť pracovať pre výborných kandidátov predstavujúcich zároveň zmenu, ktorá sa začína diať na Slovensku. Akúsi generačnú výmenu ľudí v politike. Sú to ľudia, ktorí sú súčasťou tejto vlny a základom ich úspechu je ich odbornosť, charizma či otvorenosť. To doplnila dobrá kampaň, hoci tú už vnímam ako sekundárnu.

Nepohrávali ste sa aj s myšlienkou, že by ste s kampaňou pomáhali niektorej zo strán aj pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami?