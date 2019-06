Do Kiskovej strany vstupuje aj Jana Žitňanská

Žitňanská sa dlhodobo venuje problematike osôb so zdravotným postihnutím.

14. jún 2019 o 19:48 SITA

BRATISLAVA. Bývala poslankyňa Európskeho parlamentu Jana Žitňanská bude pôsobiť v novej strane Andreja Kisku.

Oznámila to na svojom facebookom profile.

Problematika ľudí so zdravotným postihnutím

Žitňanská sa dlhodobo venuje problematike osôb so zdravotným postihnutím a tým odôvodňuje aj svoje pôsobenie v Kiskovej strane.

"Túto problematiku treba konečne začať riešiť nadrezortne a dosiahnuť, aby každý, kto sa ocitne v situácii, že on alebo jeho blízky v dôsledku ochorenia či postihnutia potrebuje pomoc štátu, ju aj dostal. Aby to bol štát, ktorý ihneď podá pomocnú ruku, poskytne nielen informácie, čo sa dá a má ďalej robiť, ale taktiež zabezpečí aj podporu celej rodine. A keďže vnímam Andreja Kisku aj cez neziskovú organizáciu Dobrý anjel ako človeka, ktorému záleží na tých najzranitelnejších, prijala som jeho ponuku na spoluprácu," napísala bývalá poslankyňa.

Žitňanská bola za KDH poslankyňou v NR SR, potom odišla s Danielom Lipšicom a bola pri zakladaní strany NOVA. Za tú sa pred piatimi rokmi dostala aj do europarlamentu.

Chcú zásadnú zmenu

"Vidím, ako títo ľudia žijú, s čím zápasia, ako im štát namiesto pomocnej ruky hádže polená pod nohy, ako ich vytláča na okraj spoločnosti. Mnohí už za svoje práva nevládzu bojovať. Vidím však aj to, ako sa veci dajú meniť k lepšiemu. Ako aj napriek systému to jednotlivci nevzdávajú. Či už rodičia detí so zdravotným postihnutím, rodinní príslušníci, profesionáli, dobrovoľníci, nadšenci," pokračovala Žitňanská vo svojom statuse.

Domnieva sa, že aj v spolupráci s ďalšími demokratickými stranami budú schopní priniesť zásadnú zmenu v krajine tak, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny mohli žiť dôstojný život.

"Vyčítala by som si, ak by som sa o to aspoň nepokúsila. Pridajte sa. Je nás viac," dodala na záver.



Andrej Kiska v sobotu končí ako prezident SR. V pondelok priblíži kontúry svojej novej strany. Pôsobiť v nej bude napríklad aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková.