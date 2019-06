Prezidentka Čaputová chce, aby Slovensko bolo spoľahlivý partner

Za obrovskú výzvu považuje boj s nastupujúcim extrémizmom v regiónoch.

15. jún 2019 o 14:38 SITA

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová chce, aby bolo Slovensko v zahraničnej oblasti spoľahlivý, predvídateľný a konštruktívny partner.

Povedala to v krátkom rozhovore pre RTVS pred Dómom sv. Martina v Bratislave, kam prišla peši z Reduty, kde zložila prezidentský sľub. Ako povedala, vo všetkých svojich krokoch sa bude usilovať o pokojný a vecný tón.

„Budem sa snažiť o poctivú a trpezlivú prácu a možno časom aj tí, ktorých som neoslovila, uveria tomu, že to myslím so Slovenskom vážne a dobre,“ uviedla prezidentka.



Zdôraznila, že bude chodievať aj do regiónov. „Chcem, aby ma bolo vidieť a cítiť najmä na Slovensku,“ priblížila Zuzana Čaputová. Praje si, aby sa jej podarilo naplniť čo najviac z toho, čo si predsavzala.

„Budem rada, ak sa krajina posunie minimálne v oblasti dôvery verejnosti voči politikom,“ skonštatovala.

Za obrovskú výzvu považuje boj s nastupujúcim extrémizmom v regiónoch, kde mu narastá podpora.

Na jednej stráne chápe, že ľudia, ktorí volia extrém, sú často v núdzi. V tomto zmysle sa s nimi dokáže stotožniť. Naopak, nestotožňuje sa s tým, že riešenia zložitých celospoločenských problémov sa nedejú rýchlo a skratkami.

„Preto si prajem, aby každý, kto bude schopný sa zhodnúť na konštruktívnych a pozitívnych hodnotách, bol súčasťou zmeny Slovenska k lepšiemu,“ uzavrela Čaputová.