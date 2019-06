KDH podalo pre mandát do europarlamentu podnet na volebnú komisiu

KDH už v tejto súvislosti podalo sťažnosť aj na Ústavný súd.

15. jún 2019 o 16:26 SITA

BRATISLAVA. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podalo podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Ako agentúru SITA informoval hovorca KDH Stano Župa, žiadajú v ňom preskúmanie, zrušenie a zmenu uznesenia v časti, v ktorej sa rozhoduje, že štrnásty mandát v europarlamente pripadá ich kandidátke Miriam Lexmann.

„Dôvod na podanie je ten, že toto uznesenie považujeme za nesúladné s Ústavou SR, volebným zákonom, ako aj so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Aktom o voľbách členov Európskeho parlamentu,“ vysvetľuje Župa.



Komisia podľa KDH interpretovala a aplikovala časť volebného zákona v rozpore s ústavou, keď rozhodla, že štrnásty, podmienený mandát, sa prideľuje strane KDH, a to aj napriek tomu, že vo voľbách do Európskeho parlamentu získalo KDH viac hlasov ako strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„Tej boli pridelené dva nepodmienené mandáty, kým Kresťanskodemokratickému hnutiu bol pridelený v konečnom dôsledku len jeden nepodmienený mandát,“ približuje hovorca KDH. Komisia podľa neho môže aj sama napraviť takéto konanie a uviesť ho do súladu s ústavou a volebným zákonom.

"Nemôže byť predsa spravodlivé, aby moji voliči zvýšili pravdepodobnosť môjho zvolenia tým, ak by mi niektorí nedali svoj hlas,” konštatuje v stanovisku Miriam Lexmann. Komisia by sa mala týmto podnetom zaoberať už na svojom najbližšom zasadnutí v pondelok 17. júna.



KDH sa umiestnilo vo voľbách do Európskeho parlamentu na štvrtom mieste so ziskom 9,69 percenta, čo v prepočte na mandáty znamená obsadenie dvoch poslaneckých kresiel.

Za KDH do europarlamentu nastúpia Ivan Štefanec a Miriam Lexmann, ktorá tak však môže spraviť až po brexite. KDH v tejto súvislosti podalo sťažnosť na Ústavný súd SR. Nesúhlasí totiž s rozhodnutím štátnej volebnej komisie, podľa ktorého "brexitový mandát" pripadol ich kandidátke.