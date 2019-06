Poslancov čaká posledná schôdza pred letnými prázdninami

Voľba kandidátov na ústavných sudcov je naplánovaná na štvrtok.

16. jún 2019 o 12:05 SITA

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady by mali na 46. schôdzi prerokovať až 105 bodov programu.

Posledná schôdza pred letnými prázdninami sa začína v utorok o 13:00. Plénum sa bude zaoberať vládnymi aj poslaneckými návrhmi zákonov. Zákonodarcovia budú voliť už po štvrtýkrát kandidátov na ústavných sudcov.

Taktiež si vypočujú Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018, Výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2018. Na neverejnej časti rokovania pléna sa oboznámia so Správou o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2018 a Správou o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2018.



Voľba kandidátov na ústavných sudcov je naplánovaná na štvrtok 20. júna popoludní. Informáciu potvrdil predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer).

O post sudcu na Ústavnom súde SR sa uchádza 16 kandidátov, z toho 14 staronových a dvaja nováčikovia. Kandidátov ešte pred voľbou čaká v pondelok 17. júna verejné vypočutie pred členmi parlamentného výboru.

Na Ústavnom súde SR stále chýbajú šiesti sudcovia z trinástich. Zákonodarcovia musia nájsť ešte šesť mien, ktoré posunú Kancelárii prezidenta SR.



Podnikatelia, ktorí sa zaregistrujú na eKasu a objednajú si certifikované zariadenie do 30. júna tohto roka, dostanú ďalšie tri mesiace na používanie starej registračnej pokladnice.

Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa pre takýchto podnikateľov posúva termín na povinné používanie eKasy na 30. septembra tohto roku. Podnikatelia, ktorí si eKasu do konca júna nezaregistrujú, budú môcť byť sankcionovaní podľa pôvodného zákona. Túto zmenu bude ešte musieť schváliť parlament.



Superodpočet nákladov firiem na výskum a vývoj by sa mal zdvojnásobiť. Predpokladá to návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne ministerstva financií, ktorý v máji schválila vláda.

Podľa súčasnej legislatívy si firmy môžu z daňového základu ešte raz odpočítať sumu zodpovedajúcu 100 % nákladov na výskum a vývoj. Po novom sa má tento podiel zvýšiť 150 % za tohtoročné daňové obdobie a následne na 200 % pre zdaňovacie obdobie, ktoré začne najskôr 1. januára 2020.



Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa na Slovensku stáva realitou. Vládny návrh zákona o zálohovaní nápojových obalov prichádza do parlamentu. Cieľom tohto zákona je zásadne znížiť množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov.

Ako informoval minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), ročne sa na Slovensku predá asi miliarda PET fliaš. Z nej sa asi 60 percent podarí vyseparovať, čo znamená, že 400 miliónov končí na skládkach či v horšom prípade voľne pohodených v prírode, riekach a pri cestách. Minister predpokladá, že vďaka zálohovaniu asi 95 percent nápojových obalov skončí tam, kde patrí – v recyklačných zariadeniach. Ako dodal, je rád, že Slovensko je tak prvou krajinou strednej Európy, ktorá zavedie zálohovanie nápojových obalov.



Zamestnanci, ktorí sú vyslaní na Slovensko, by mali mať od konca júla budúceho roka rovnako ako slovenskí zamestnanci nárok na ďalšie povinné zložky mzdy. Ide napríklad o mzdové zvýhodnenia za prácu, náhradu stravy, ubytovania či dopravy v prípade pracovnej cesty.

Na tieto zložky mzdy by mali mať vyslaní zamestnanci nárok v rozsahu a za podmienok, ako ich zamestnávateľ platí aj slovenským zamestnancom s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov. Vyplýva to z vládneho návrhu novely Zákonníka práce, ktorý musí schváliť parlament. Novelou pracovného kódexu sa má do slovenského právneho poriadku prevziať eurosmernica o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.



V neposlednom rade plénum prerokuje vládny návrh na zmeny, ktoré zmiernia niektoré poplatky pre mladomanželov. V prípade súhlasu Národnej rady SR už ženy nebudú platiť poplatky za nové doklady po zmene priezviska. Bude to platiť aj v opačnom prípade, teda ak sa pre zmenu mena rozhodne muž. Návrh na vládu SR predložil rezort financií na podnet poslancov Národnej rady SR za Smer-SD Roberta Fica a Juraja Blanára.

Opatrenie je súčasťou sociálnych opatrení vlády pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami v roku 2020. Legislatíva má podľa predkladateľov pozitívny vplyv aj na spoločnosť a najmä mladých ľudí, ktorých motivuje k uzatváraniu manželstiev. V súčasnosti je poplatok za nový občiansky preukaz po zmene mena 4,50 eura a pri novom cestovnom pase až 33 eur.