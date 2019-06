Čaputovej prejav nesie silný odkaz, zhodli sa Bugár so Sulíkom

Téma zákazu pristátia amerických vrtuľníkov je podľa Bugára uzatvorená.

16. jún 2019 o 13:48 SITA

BRATISLAVA. Inauguračný prejav novej prezidentky Zuzany Čaputovej nesie silný odkaz, uvidíme, ako sa jej bude vo funkcii dariť.

Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

Rovnaký názor zastáva aj líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík, ktorý prejav označil ako štátnický.

Všetko dôležité

Podľa oboch politikov Čaputová v prejave spomenula všetko dôležité a je potrebné dať jej čas na to, aby sa dalo jej pôsobenie v úrade hodnotiť.

"Prezidentka povedala jasne, že vidí aj úspechy Slovenska a zároveň hovorila, čo všetko ešte musíme spoločne zvládnuť. Preto hodnotím jej prejav pozitívne," povedal Bugár.

Richard Sulík chce podľa vlastných slov dať prezidentke dostatočný priestor. "Jej vyhlásenie, že sa bude správať nadstranícky beriem zatiaľ ako deklaratívne, takže uvidíme, čo ukáže čas. Nechcem predbiehať, nebude to mať pani prezidentka celkom jednoduché, ale zaslúži si aspoň prvých sto dní, aby sme mohli začať opatrne jej pôsobenie hodnotiť," povedal Sulík.

Vrtuľníky sú uzatvorené

Bugár so Sulíkom komentovali aj domáce politické témy, ako napríklad medializované zamietnutie pristátia amerických vrtuľníkov či stále neschválenú Bezpečnostnú stratégiu zo strany Národnej rady SR.



Podľa Bugára je téma zákazu pristátia amerických vrtuľníkov uzatvorená.

"Rozprávali sme sa o tom s ministrom obrany Petrom Gajdošom a vysvetlilo sa to. V prípade, že by Slovensko naozaj zakázalo pristátie spojeneckých vrtuľníkov, bolo by to na odchod ministra, ale to sa nestalo," povedal predseda strany Most-Híd. Bugár hodnotil aj vynovenú Bezpečnostnú stratégiu, ktorú stále parlament neodobril.

Podľa jeho slov už dokument otvorený nebude. "Tie vety o anexii Krymu zo strany Ruskej federácie tam musia zostať. Iba pripomínam, že zmenu textu nemôže urobiť Národná rada SR, ale vláda, a podľa mňa to už otvorené pred parlamentnými voľbami nebude," dodal.



Pri politickej diskusii Bugár pripomenul, že v strane už dvakrát ponúkol svoju predsedníčku stoličku.

"Už ten výsledok v prezidentských voľbách bol katastrofou, preto som ponúkol svoj post. Ja hovorím, že nie je dobré pre stranu, ak stráca jej líder popularitu, ale zatiaľ sa nič nemení," doplnil.

Slovenská hanba

Richard Sulík považuje chaos okolo medzipristátia amerických vrtuľníkov za slovenskú hanbu.

Podľa neho si má Slovensko plniť záväzky, ktoré vyplývajú z členstva v medzinárodných organizáciách. "My by sme mali vedieť, kam patríme - do západného sveta, do EÚ a NATO. Toto je ten základ našej zahraničnopolitickej orientácie. Máme s tým spojené aj záväzky a dohody, a ak z nich vyplýva, že vrtuľníky chcú u nás natankovať, tak považujem za detinské a smiešne, ak sa tu robí z toho haló. Spravili sme si iba hanbu," povedal Sulík.

V prípade Bezpečnostnej stratégie má podľa lídra SaS nájsť parlament kompromis. "Ak v texte musia byť tie vety, ktoré tam sú, nech tam aj zostanú. Hovorím ale, nájdime kompromis a odobrime to na parlamentnej úrovni," dodal.



Čo sa týka politickej strany exprezidenta Andreja Kisku chce Sulík počkať na jej konkrétny program a témy.

"Zatiaľ nevieme vôbec nič, preto je predčasné hovoriť o tom, komu a koľko percent pán Kiska zoberie. Trvám na tom, že ak pôjde do volieb samostatne, bude rozbíjať pravicu. Ak sa spojí s existujúcimi stranami, bude to mať význam," doplnil Sulík.