Kiskovu stranu posilní aj bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO

Kiska má svoju stranu predstaviť v pondelok v Banskej Bystrici

16. jún 2019 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO a súčasný riaditeľ Carnegie Europe Tomáš Valášek vstupuje do strany Andreja Kisku.

Informácia sa nachádza na facebookovej stránke propagujúcej Kiskov vstup do straníckej politiky s názvom Je nás viac.

"Diplomati vraj nemajú vstupovať do politiky. Ale niekedy príde čas, keď by ostať bokom bolo chybou. Práve teraz je taký moment. Prebieha zápas o smerovanie našej krajiny," citujú v statuse slová Valáška.

Ten svoj vstup odôvodňuje aj tým, že sa mu nedá z boku prizerať na to, ako časť politikov ťahá Slovensko von z EÚ a NATO.

"Chce to vysúkať si rukávy, povedať, v čom chceme aby tieto organizácie fungovali lepšie, vložiť do toho energiu a vieru v talent našich ľudí. EÚ a Aliancia nie sú nejaké nehybné objekty. EÚ a NATO sme aj my. Čo s nimi bude ďalej, záleží aj na nás," pokračoval bývalý veľvyslanec Slovenska pri Severoatlantickej aliancii.

Tvrdí, že si nerobí ilúzie o EÚ, NATO ani USA. "Pohybujem sa v nich 25 rokov a zažil som ich v dobrom aj v zlom. Žiadna inštitúcia nie je taká dokonalá, aby sa nedala zlepšiť. Odpoveďou však nie je odmietnutie členstva - toho členstva, ktoré nám prinieslo prosperitu a stabilitu - v mene nejakých nezmyselných mostov na východ," dodal.



Andrej Kiska po skončí v úrade prezidenta vstupuje do straníckej politiky. Bližšie kontúry svojej strany by mal predstaviť v pondelok v Banskej Bystrici.

Svoju angažovanosť v jeho strane potvrdila aj napríklad bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková či bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská. Kiskova strana by sa podľa TV Markíza mala volať Za ľudí.