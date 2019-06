Čirč kandiduje na Ústavný súd s myšlienkou rovnosti a ochrany ľudského života

Do funkcie ho nominovala exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

17. jún 2019 o 11:09 TASR

BRATISLAVA. Spravodlivosť je úplne ústrednou hodnotou, ďalej sú to hodnoty právneho štátu, ako je rovnosť, sloboda, ľudský život a jeho ochrana, nediskriminácia, solidarita.

To sú ideály, ktoré vyznáva nový kandidát na ústavného sudcu Rudolf Čirč.

Do funkcie ústavného sudcu ho nominovala exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená).

Pôsobí ako sudca Najvyššieho súdu SR, pedagogicky pôsobí aj v Justičnej akadémii, ktorá zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sudcov.

Čirč podľa vlastných slov zvažoval pri každej voľbe kandidátov na ústavných sudcov, či sa prihlási.

"Prevážilo u mňa negatívne rozhodnutie, nejsť do toho vzhľadom na negatívne okolnosti," uviedol s tým, že napokon sa do štvrtej voľby prihlásil.

Členov výboru na vypočúvaní zaujímal jeho názor na rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti ústavného zákona, ktorý sa týka previerok sudcov.

"Zdieľam ten názor, že z Ústavy SR sa dá vyvodiť, že je tu niečo, čo je neprípustné zmeniť. ... Ústavný súd nemôže posudzovať ústavnosť ústavného zákona, ale takáto právomoc sa dá odvodiť," skonštatoval.

Čirč sa vyjadril aj k problematike registrovaných partnerstiev.

"V iných krajinách som nezaznamenal, že by to predstavovalo nebezpečenstvo," uviedol s tým, že uzákonenie registrovaných partnerstiev je vnútroštátna vec. Je podľa neho na danej krajine, či to umožní alebo nie a aké podmienky nastaví.

"Určite sú situácie, kde sa všetci zhodneme, že v detailoch je nerovnosť. Prečo sa neposunúť smerom k vyššej úrovni rešpektovania ľudských práv?" pripomenul.

Adopcia detí pármi rovnakého pohlavia by sa mohla podľa neho dostať "do sporu s prírodou". Východiskom je podľa neho najvyšší záujem dieťaťa.

"V diskusii o tomto probléme by sme sa možno vedeli zhodnúť, že do istého veku dieťaťa by to možno nebolo vhodné, ale dieťa sa mení," skonštatoval Čirč pred poslancami.