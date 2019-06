Odídenci z OĽaNO: Nebolo by fér odísť počas predvolebnej kampane

Verešová tvrdí, že sa OĽaNO neposunulo ďalej v práci v regiónoch.

18. jún 2019 o 16:29 SITA

BRATISLAVA. Odchádzajúcim poslancom z parlamentného poslaneckého klubu OĽaNO sa zdalo fér "nepustiť granát na OĽaNO počas kampane do parlamentných volieb".

Novinárom to povedala jedna z odchádzajúcich poslancov Soňa Gaborčáková.

Prečítajte si tiež: Remišová sa rozchádza s Matovičom, nič sa nedeje reaguje (minúta po minúte)

„Predstavte si, že by napríklad Igor Matovič predstavoval riešenia sociálnej platformy a ja by som povedala, že je to nekoncepčné, toto Slovensko nepotrebuje. Ublížila by som aj budúcim voličom OĽaNO, lebo by ich to odstrašilo," vysvetlila svoje rozhodnutie s tým, že rešpektuje veci a hodnoty hnutia, ale niektoré veci sú proti jej vedomiu a svedomiu.

Poslanci NR SR z poslaneckého klubu OĽaNO Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Jozef Lukáč, Veronika Remišová a Anna Verešová v utorok oznámili, že v parlamentných voľbách 2020 nebudú kandidovať za hnutie OĽaNO.



Verešová tvrdí, že sa OĽaNO neposunulo ďalej v práci v regiónoch.

„Mrzí ma to, pretože s nimi pracujem a niekedy sa im ani neviem pozrieť do očí," povedala novinárom s tým, že z hnutia odišli skvelí ľudia, ktorí sa chceli podieľať na ďalšej budúcnosti OĽaNO.



Poslanci NR SR z poslaneckého klubu OĽaNO Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Jozef Lukáč, Veronika Remišová a Anna Verešová dnes oznámili, že v parlamentných voľbách 2020 nebudú kandidovať za hnutie OĽaNO.

„Hoci sme neboli členmi hnutia OĽaNO, práci pre hnutie sme venovali všetku energiu. K nášmu rozhodnutiu prispeli viaceré dôvody," uviedla Remišová.

Veronika Remišová sa v utorok vzdáva funkcie predsedníčky poslaneckého klubu.

Pätica poslancov zároveň opúšťa poslanecký klub hnutia a v parlamente budú pôsobiť ako nezaradení.