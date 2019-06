Prečo je na SME.sk tento článok a nie je tam nejaký iný

Ako fungujeme na webe a čo robia weboví editori.

20. jún 2019 o 16:17 Tomáš Prokopčák

Normálne by to mohlo vyzerať nejako takto: na niektorej z množstva porád si dohodnete, aké texty reportéri kedy napíšu, ktoré z tých textov sú významné a ktoré menej, ktoré považujeme za dôležité, prospešné či kľúčové pre demokratické fungovanie spoločnosti a následne si poviete, kedy je ideálne ich vypustiť do digitálneho priestoru.

A čitatelia ich budú môcť čítať.

Takto však internet nefunguje. Najhoršou aj najlepšou správou digitálneho priestoru je jeho nevypočítateľnosť: je to svet, ktorý sa neustále mení, ktorý sa vyvíja rovnako ako vkus čitateľov a ich ochota platiť za články... a vy to všetko dokážete v reálnom čase sledovať a merať. A tak sa prispôsobujete a zažívate rozpor s realitou.

Neverili SME Tento text je súčasťou série Ako to robíme v SME, ktorá vznikla pri príležitosti uvedenia dokumentu Neverili SME. Dokument si môžete pozrieť zadarmo.

Zrazu text, o ktorom ste si mysleli, že bude pre ten deň najdôležitejší, vôbec nik nečíta. A naopak, najčítanejším sa stane zahraničná reportáž trebárs z mestečka na hraniciach Írska a Veľkej Británie, ktorej ste príliš neverili.

A za digitálne predplatné si zrazu ľudia platia pri autorskej strane vašej dlhoročnej českej dopisovateľky, ktorá sa vracia k príbehu jedného z inžinierov z černobyľskej jadrovej elektrárne.