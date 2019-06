Ľudia nevedia nájsť alternatívu, naznačuje Drucker svoj vstup do politiky

Bývalý minister zdravotníctva a vnútra je tretím najdôveryhodnejším politikom. Zrejme založí stranu.

21. jún 2019 o 16:29 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Uvažujem o tom, že založím politickú stranu, pripustil koncom októbra bývalý minister zdravotníctva a potom trojtýždňový minister vnútra za Smer Tomáš Drucker.

Dnes, necelých deväť mesiacov pred voľbami, keď popularita Smeru ďalej padá, Drucker naznačuje, že svoje úvahy naplní.

"Moje prípadné pôsobenie v politike som viackrát komentoval slovami, že to nevylučujem, ak by to malo byť prínosné," hovorí. "Dnes mám pocit, že mnohí ľudia nenachádzajú alternatívu pre seba v ideách, programoch a konaní doteraz existujúcich strán a aj preto vznikajú nové."

Nové strany by sa podľa neho mali menej venovať "emotívnemu opisovaniu problémov" a viac sa orientovať na riešenia. "Divadlo dlhodobo nestačí," hovorí Drucker.

Ak stranu založí, podľa Martina Slosiarika z agentúry Focus by mohla ubrať najmä kauzami oslabenému Smeru.

V Smere na to reagujú opatrne. Premiér Peter Pellegrini však v stredu povedal, že vstupom do Druckerovej strany sa "teraz nezaoberá".

Tajomný Maďarič, nadšený Fedor