Pellegrini nariadil okamžite riešiť bezpečnosť vládnej siete

Kontrola kybernetického zabezpečenia vládnej siete priniesla vážne zistenia.

20. jún 2019 o 11:22 (aktualizované 20. jún 2019 o 11:32) SITA, TASR

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) nariadil okamžitú nápravu aktuálneho stavu zabezpečenia vládnej siete GOVNET.

Ide o reakciu na bezpečnostný audit Vojenského spravodajstva.

TASR o tom po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR informoval Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR.

Bezpečnosť vládnej siete

Pre stav kybernetického zabezpečenia vládnej siete GOVNET vo štvrtok mimoriadne rokovala Bezpečnostná rada SR.

Informoval o tom tlačový odbor úradu vlády. Audit odhalil mimoriadne závažné zistenia.

"Po ukončení preverovania stavu zabezpečenia vládnej siete GOVNET bude potrebné preveriť aktuálny stav ďalších pre štát kriticky dôležitých systémov," uvádza sa v tlačovej správe.

Výsledky vyplývajú z auditu, ktorý nariadili v reakcii na kybernetický útok na ministerstvo zahraničných vecí.

V októbri minulého roka na zasadnutí Bezpečnostnej rady SR Pellegrini poveril riaditeľa Vojenského spravodajstva Jána Balciara preverením stavu kybernetického zabezpečenia vládnej siete GOVNET.

Bolo to v reakcii na kybernetický útok na infraštruktúru ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý odhalilo Vojenské spravodajstvo.

Preveria aj ďalšie vládne systémy

Vo štvrtok riaditeľ Vojenského spravodajstva informoval členov Bezpečnostnej rady SR o výsledkoch a mimoriadne závažných zisteniach, ktoré bezpečnostný audit priniesol.

"Vzhľadom na to, že vo vládnej sieti GOVNET sú prevádzkované kľúčové služby podporujúce elektronický výkon štátnej správy (eGOVERNMENT), teda služby určené na komunikáciu fyzických a právnických osôb so štátom a služby, ktoré by mali garantovať zabezpečenú komunikáciu štátnych orgánov medzi sebou, nariadil predseda vlády prevádzkovateľovi vládnej siete GOVNET urobiť okamžitú nápravu aktuálneho stavu," dodáva sa v tlačovej správe s tým, že po ukončení preverovania stavu zabezpečenia vládnej siete GOVNET bude potrebné preveriť aktuálny stav ďalších pre štát kriticky dôležitých systémov.