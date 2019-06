Najbližšie k skutočnému obrazu sveta, ako sa dalo dostať

Čo zaznelo na porade, by nemalo zostať na porade.

20. jún 2019 o 16:17 Juraj Fellegi

Čo to dnes vlastne bude v novinách?(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Otvoríš si článok v redakčnom systéme. Je dlhý. Prvej, druhej alebo najneskôr tretej vete nerozumieš. A na webe mal byť publikovaný pred hodinou. Aspoň by si od neho už mal pokoj. Šou sa môže začať.

Ešte pred pätnástimi rokmi nastalo každý deň popoludní v jednej chvíli v každej redakcii denníka zvláštne ticho. Aj na Slovensku sa už vtedy redakcie natlačili do obrovských newsroomov a v tej jednej chvíli sa priestorom niesol jediný, mnohokrát násobený, monotónny zvuk. Klepot starých, mechanických klávesníc.

Redaktori precitli, blížila sa uzávierka. To zvláštne ticho trvalo asi dve hodiny.

Naozaj si niekto myslí, že v Štatistickom úrade pracujú štatisti? Alebo že ľudia, ktorí protestujú, sa označujú ako protestanti? Naozaj niekto zabojuje za tvrdenie, že 17. novembra 1989 si študenti na pražskej Národní třídě pripomenuli upálenie Jana Palacha? Naozaj. Šou je v plnom prúde.

Obchod s dôverou

O pätnásť rokov neskôr je v newsroome ticho celý deň. Robí v nej obyčajne primálo ľudí na to, aby to bolo inak. A redakčná uzávierka prestala existovať. Lebo na webe je stále.

Stále sú preto v pohotovosti aj editori. V materiáloch, ktoré vytvorili reportéri, sa snažia odhaliť akékoľvek chyby a popritom sa pokúšajú posúdiť aj to, či bude čitateľ textom rozumieť. Ani reportéri, ani editori nemajú nikdy dosť času na to, aby sa im to dokonale podarilo.

Ale vydávanie novín je obchod s dôverou. Stratiť ju možno aj vtedy, keď si čitateľ položí otázku, či môže veriť faktom, ktoré noviny ponúkajú, keď on v nich s ľahkosťou nachádza chyby v gramatike. A stratenú dôveru nemožno nikomu predať.

Nikdy nepíš nič, čo nechceš, aby vyšlo v novinách, do akejkoľvek kolónky, ktorú v určitej chvíli uvidí čo i len jeden čitateľ. Nehynúcim mementom tohto pravidla sú zabudnuté titulky: „A sem napíšeme nejakú blbosť“, „lkhoewcbpibxxts“, ale z posledných rokov aj publikované „Čarnogurský chce legalizovať sobáše gayov“. Šou by sa mala držať pri zemi.