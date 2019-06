Riaditeľka učiteľa, ktorý sa natáčal nahý: Či chodil so žiačkou, je jeho súkromná vec

Vo Vranove sa to deje, hovorí pedagogička.

20. jún 2019 o 16:15 Roman Cuprik, Zuzana Kovačič Hanzelová

Zuzana Dragulová je riaditeľkou Gymnázia Cyrila Daxnera, ktorého dnes už bývalý učiteľ sa nechal nahý nakrúcať žiačkami základnej školy. Od dievčat si dal rozkazovať, čo má robiť a potom sa pýtal, ako to na videu vyzerá.

Riaditeľka súhlasila s rozhovorom, zvukovým aj obrazovým záznamom. Neskôr redakciu žiadala, aby len uverejnila krátke stanovisko školy. Vzhľadom na závažnosť situácie sa však redakcia rozhovor rozhodla uverejniť.

Videli ste to video?

Nebudem sa k tomu vyjadrovať.

Inštruovali ste učiteľov, ako môžu hovoriť o tejto téme na verejnosti?

Skôr my sme dostávali otázky, akým spôsobom to budeme komunikovať. Dohodli sme sa, že štatutár je ten, ktorý vie podať stanovisko školy.

Keď ste sa to dozvedeli, riešili ste to so žiakmi?

Samozrejme, otvorili sme diskusiu na túto tému. Oni poznajú naše stanovisko a my poznáme ich.