Veľké odhalenie! Kto platí novinárov SME?

Penta vlastní vo vydavateľstve Petit Press 39,5 percenta akcií

20. jún 2019 o 16:14 Jakub Filo

Penta má kúpené celé SME.

Nezaplatím predplatné, pretože nechcem podporovať Pentu.

SME nie je nezávislé.

Tieto mýty už štyri roky čítam a počúvam od rôznych ľudí, keď im poviem, že pracujem v SME. Väčšinou sa snažím trpezlivo vysvetľovať.

Keď takmer pred piatimi rokmi vyšla informácia, že sa finančná skupina Penta chystá kúpiť polovicu vydavateľstva Petit Press, časť vtedajšej redakcie SME sa vzbúrila, na protest odišla a založila konkurenčné médium, Denník N.

Aj pre komunikáciu odídencov sa nadlho podarilo usadiť vo veľkej časti verejnosti tézu, že Penta ovládla SME a denník nie je nezávislý.

V skutočnosti Penta vždy bola v Petit Presse v minorite a nikdy nevlastnila ani polovicu vydavateľstva, aj keď to zo začiatku hrozilo.

Rokmi sa navyše podarilo väčšinovým akcionárom spoločnosti PSIS, zastúpenej Petrom Vajdom, a predsedovi predstavenstva Alexejovi Fulmekovi podiel finančnej skupiny ešte znížiť.

Aké sú majetkové vzťahy?

Po oznámení vstupu do vydavateľstva Petit Press mala Penta záujem o kúpu 50-percentného balíka akcií.

Lenže aj pre hrozbu odchodu vtedajšej redakcie, neskôr naplnenú, sa Fulmekovi a Vajdovi podarilo s Jaroslavom Haščákom dohodnúť, že ustúpi do minority. Penta teda získala 45 percent akcií vydavateľstva, väčšinový akcionár PSIS mal 55 percent.

Na základe zmluvy Penta nemá žiadny vplyv na redakčný obsah, predstavitelia akcionárov nemôžu vstupovať do redakcie a komunikovať s reportérmi. Okrem jedného prípadu, kedy Jaroslav Haščák vynadal reportérovi Adamovi Valčekovi, za čo sa neskôr ospravedlnil, to aj platí. Predstavitelia Penty počas piatich rokov nikdy nevstúpili do redakcie.

Na základe zmluvy obsadzuje finančná skupina dve zo šiestich miest v dozornej rade vydavateľstva, čo je kontrolný orgán, a jej najsilnejšou kompetenciou je právo schvaľovať ročný rozpočet a investície Petit Pressu nad 150-tisíc eur.

Znižovanie podielu Penty

Peter Vajda aj Alexej Fulmek sa však naďalej pokúšali znížiť podiel Penty vo vydavateľstve.

“ Peter Vajda aj Alexej Fulmek sa však naďalej pokúšali znížiť podiel Penty vo vydavateľstve. „

V roku 2017 oznámili, že Petit Press predáva vydavateľstvu Penty News and Media Holding denník Új Szó a týždenník Vasárnap. Súčasne sa Penta vzdala ďalších piatich percent akcií Petit Pressu v prospech PSIS a vzájomný pomer sa upravil na 40 ku 60. Penta bola definitívne v menšine.

Po smrti Petra Vajdu na základe akcionárskej zmluvy došlo k ďalšiemu zníženiu podielu Penty v Petit Presse. V priebehu posledných týždňov došlo k ďalšej úprave majetkových pomerov.

Do vydavateľstva vstúpil Alexej Fulmek ako súkromná osoba. Vlastníctvo sa upravilo v pomere PSIS 57,5 %, Penta 39,5 %, a zvyšné 3 % vlastní Fulmek. Zároveň získal predkupné právo aj na zvyšné podiely, keby sa ich PSIS alebo Penta rozhodli predať.

Ani Fulmek do redakcie nechodí

Petit Press však v prvom rade hospodári s plusovým rozpočtom. Ročné tržby vydavateľstva sú vyše 25 miliónov eur. Vydavateľstvo je ekonomicky zdravé a vytvára každoročne zisk v rozsahu od 0,5 až jeden milión eur. Vlani to bolo dokonca výnimočne na úrovni štyroch miliónov eur.

Žiadny zo spoluvlastníkov vydavateľstva novinárov SME neplatí, nedotuje alebo iným spôsobom nemanipuluje.

Aj riaditeľ vydavateľstva Fulmek chodí do redakcie výnimočne, zväčša keď navštevuje vedenie a nezasahuje do obsahovej práce redakcie.

Kto nás financuje?

Z čoho je teda platená výroba a redakcia SME? V zásade z predaja inzercie a obsahu, či už v printe, alebo online, tržby z inzercie tvoria vyše 50 percent celkových príjmov a predaj novín a digitálneho predplatného tvorí menej ako polovicu výnosov. Redakcia si uvedomuje, že ak chce robiť nezávislú žurnalistiku, musí byť schopná si sama na seba zarobiť.

A vzhľadom na neustály pokles inzertných príjmov, ktorý sa začal po ekonomickej kríze v roku 2008, sa pre mnohé médiá na svete vrátane SME stalo kľúčovým digitálne predplatné. Bez vás, našich čitateľov, a bez toho, že budete ochotní platiť za obsah, bude pre nás veľmi ťažké vytvárať nezávislú a kvalitnú žurnalistiku.

Keď si dnes budete listovať v SME alebo si otvoríte web Sme.sk a budete si čítať príbehy mojich kolegov o tom, ako vznikali najzaujímavejšie reportáže, myslite, prosím, aj na to. Lebo odpoveď na otázku, kto nás platí, je jednoduchá. Ste to vy, naši čitatelia.

A za vašu podporu sme nesmierne vďační.