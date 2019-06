Parlament posiela na Ústavný súd Procházku. Dohoda koalícii nevyšla

Danko pripustil aj predčasné voľby.

20. jún 2019 o 17:51 Peter Kováč, Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Aj keď to pôvodne vyzeralo tak, že takmer polročná tortúra volenia kandidátov na ústavných sudcov sa ukončí, napokon sa tak nestalo.

Vládny Smer totiž nevolil šiestich kandidátov ako zvyšok koalície, ale len menší počet.

Prezidentka Zuzana Čaputová potrebuje na výber chýbajúcich sudcov ešte šesť kandidátov.

Poslanci jej ale napokon posunuli len jediného nového kandidáta.

Je ním bývalý politik a niekdajší šéf Siete Radoslav Procházka, ktorý kandidoval už po štvrtý raz. Aj to len tesne, 74 hlasmi - ak by dostal o jediný hlas menej, zvolený by nebol.

"Možno by bolo dobré povedať si nahlas nejaké mená, ktoré volíme," vyhlásil šéf parlamentu a SNS Andrej Danko v reakcii na rokovania koaličných strán, ktoré predchádzali voľbe.

Vo svojom vyhlásení pripustil dokonca aj predčasné voľby v októbri, keďže sa podľa neho ukazuje, že premiér Peter Pellegrini má iné názory ako šéf vládneho Smeru Robert Fico.

Podľa Danka by ďalšia voľba už mala prebiehať verejne, keďže sa ukázalo, že tajná voľba sa opakovane nepodarila priniesť dostatok kandidátov.

Sám vopred avizoval, že bude voliť napríklad aj štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti a bývalú poslankyňu za Most-Híd Editu Pfundtner. Tá získala 69 hlasov.

Poslanec Smeru Marián Kéry v reakcii na výsledok voľby povedal, že ho výsledok samého prekvapuje.

"Dohoda bola taká, že sa majú voliť štyria kandidáti. Sú dve možnosti toho, čo sa stalo, buď tam bola nejaká nepozornosť pri vypĺňaní volebných lístkov, alebo to bol úmysel niektorých poslancov,“ povedal Kéry.

Sám pritom podľa vlastných slov nevylučuje žiadny zo scenárov v najbližšom období, a to vrátane predčasných volieb.

"Osobne na ne nevidím nejaký dôvod, ale vôľa koaličných partnerov je niekedy nevyspytateľná," dodal Kéry.

V koalícii bola podľa informácií SME dohoda aj na sudcovi Najvyššieho súdu Petrovi Melicherovi (napokon dostal 66 hlasov) a Ladislavovi Duditšovi (70 hlasov), ktorý je medzi trojicou slovenských tzv. ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva.

Čaputová pritom už vopred avizovala, že bude menovať sudcov až po skompletizovaní kandidátky.

„Ak vo štvrtok parlament zvolí šesť kandidátov, tak môžem verejne prisľúbiť, že obratom v čo najkratšom čase vymenujem príslušný počet ústavných sudcov, čo znamená, že budúci týždeň môžeme mať plne funkčný Ústavný súd,“ ohlásila Čaputová ešte v utorok.

Keďže však parlament chýbajúcich šesť mien nedodal, Čaputová bude čakať až do chvíle, kým sa tak nestane.

Opakovaná voľba je naplánovaná na utorok. Ak sa kandidátov nepodarí doplniť ani vtedy, poslanci sa k výberu kandidátov vrátia opäť až v septembri.

Fico menil názory