Kandidátov na sudcov sa nepodarilo zvoliť vinou koalície, zhodli sa OĽaNO a SaS.

20. jún 2019 o 18:35 SITA

BRATISLAVA. Pokiaľ nebudú zvolení kandidáti na ústavných sudcov, mohla by byť verejná voľba. Pripustil to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Danko pripustil konflikty

Koalícia mala podľa neho vo voľbe kandidátov ústavných sudcov šiestich uchádzačov.

Prečítajte si tiež: Parlament posiela na Ústavný súd Procházku. Dohoda koalícii nevyšla

"Je ale na slobodnom výbere poslancov, ako budú voliť," povedal Danko na brífingu po voľbe. Dodal, že on volil šiestich kandidátov vrátane štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner či bývalého šéfa Siete Radoslava Procházku.

Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade. Na otázku o predčasných voľbách uviedol, že ak by premiér Peter Pellegrini a predseda Smeru Robert Fico mali hovoriť iné, mali by si v koalícii povedať, ako a či ďalej.

Poslanci však v tajnom hlasovaní, vo štvrtej voľbe, zvolili iba jedného kandidáta na ústavného sudcu. Je ním bývalý predseda strany Sieť Radoslav Procházka, ktorý získal 74 hlasov poslancov.

Počet platných hlasovacích lístkov poslancov bol 137 a neplatných sedem. Keďže poslanci nezvolili požadovaný počet, čiže šesť kandidátov, voľba sa zopakuje v utorok 25. júna.

Veria v opakovanú voľbu

Koaliční poslanci veria, že v opakovanej voľbe v utorok plénum zvolí chýbajúci počet kandidátov.

Poslanec a podpredseda SNS Jaroslav Paška verí, že koalícia sa bude snažiť svoju časť povinnosti v opakovanej voľbe vylepšiť. Podľa neho mohlo plénum zvoliť aj štyroch kandidátov, ak by sa poslanci nepomýlili v hlasovaní.

"Bolo viacero pokazených hlasovacích lístkov, kde boli označené mená, ktoré mali nádej byť zvolené. Keby neboli tie pokazené lístky, tak pravdepodobne by sme mali zvolených najmenej štyroch kandidátov na ústavných sudcov. Bohužiaľ, aj poslancom sa môže stať, že sa pomýlia," povedal.

Podotkol, že on dal hlas šiestim kandidátom. "V utorok sa iste pohneme ďalej, len si musíme v poslaneckých kluboch sadnúť a prehovoriť do svedomia, aby ak sa niekto pomýli, neodovzdal hlasovací lístok, ktorý nie je skontrolovaný. Aby si ho dôkladne skontroloval. Takéto prípady sa nemôžu opakovať," dodal Paška.



Poslankyni Irén Sárközy (Most-Híd) je ľúto, že nezvolili potrebný chýbajúci počet kandidátov. "Asi sa niektorí poslanci pomýlili," uviedla s tým, že si nevie vysvetliť, prečo plénum zvolilo iba jedného kandidáta. Podobne ako Paška verí, že v utorok zvolia zvyšných kandidátov.



Poslanec Erik Tomáš (Smer) na otázku, koľkých kandidátov krúžkoval, odpovedal, že nebude špecifikovať, pretože bola tajná voľba. Čakal však, že zvolia viacerých kandidátov. "Ak by boli v koalícii komunikačné nezhody, určite by sme to neriešili cez médiá," povedal novinárom.

Na otázku o predčasných voľbách s októbrovým termínom reagoval poslanec Erik Tomáš (Smer) tým, že ho otázka zaskočila. "Aj keď sú nejaké komunikačné problémy v rámci koalície, určite ich nebudeme riešiť cez médiá," doplnil.

Na vine je koalícia, reaguje opozícia

"Politikárčenie môže za to, že si národná rada nesplnila svoju povinnosť," na brífingu to povedala predsedníčka poslaneckého klubu opozičnej SaS Natália Blahová.

Podľa predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča je Ústavný súd SR posledná inštancia spravodlivosti, práve preto je také dôležité, aby bol funkčný.

"Tí, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím nižších súdov, sa domáhajú spravodlivosti práve na ústavnom súde," dodal s tým, že sfunkčniť ho je najmä úlohou vládnej koalície.



Poslanec za stranu SaS Alojz Baránik tvrdí, že koalícia naschvál volí iných kandidátov ako opozícia. Podľa neho sú kandidáti koalície nevhodní.