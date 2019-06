Illek zo Slovensko Digital: Rušenie rodných čísel vyjde na štvrť miliardy a viac

Ministerstvo vnútra neurobilo analýzu dosahov zákona. Môže byť zásadná.

24. jún 2019 o 15:23 Peter Kováč

Odborník na informačnú bezpečnosť ĽUBOR ILLEK zo Slovensko Digital hodnotí návrh zákona, ktorým chce ministerstvo vnútra zrušiť rodné čísla.

Za združenie Slovensko Digital ste povedali, že s nahradením rodných čísel za bezvýznamové identifikátory v zásade súhlasíte. Prečo?

Rodné čísla obsahujú ďalšie osobné údaje, ako sú dátum narodenia, pohlavie osoby či ďalšie veci, ktoré sa dajú odvodiť zo záverečného štvorčíslia. Námietka, že hlavný identifikátor fyzických osôb by v sebe nemal mať nejaké osobné údaje, existuje už dávno. Druhá vec je, že rodné čísla v podobe, v akej sú vydávané, by sa podľa odhadov mohli približne od roku 2040 či 2050 začať opakovať. Tomu treba predísť a v dostatočnom predstihu urobiť zmenu.

Ako sa bude po novom vytvárať BIFO, teda bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby, ktorý nahradí rodné číslo?

To v zákone nie je presne vysvetlené. Je tam len napísané, že to má byť náhodné, kryptograficky generované desaťmiestne číslo. To však považujeme za problém. Aj rodné číslo je totiž desaťmiestne a tieto čísla sa budú navzájom pliesť. Navyše, ak to má byť náhodné číslo, tak sa môže stať, že niekto bude mať také isté BIFO, ako je rodné číslo niekoho iného. Navrhli sme preto, aby BIFO vyzeralo inak, napríklad aby bolo jedenásťmiestne alebo aby malo na začiatku písmeno. Zároveň by malo mať nejaký kontrolný mechanizmus, s ktorým sa zatiaľ neráta. Majú ho napríklad aj rodné čísla, keďže celé číslo je vždy deliteľné jedenástimi. Pri rodných číslach sa navyše dajú skontrolovať prvé štyri čísla aj podľa dátumu narodenia. Teória kódovania je pokročilá a aj BIFO by malo byť vyberané tak, že ak občan pri urobí chybu, malo by sa to dať zistiť, že ide o neplatné číslo.

Hlavný problém celého zákona, s ktorým prišlo ministerstvo vnútra, však vidíte ešte inde. Čo sa vám na návrhu nepozdáva?