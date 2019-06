Predčasnými voľbami sa v koalícii vyhrážajú bežne, termíny sa im už riešiť nechce

Koaličná zmluva vyprší pol roka pred voľbami.

21. jún 2019 o 17:46 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Predčasné voľby pripustil Andrej Danko z SNS vo štvrtok večer, keď už bolo zrejmé, že koalícii sa napriek dohode na štyroch menách podarilo zvoliť len jediného kandidáta na ústavného sudcu. Odôvodnil ich aj spormi v koalícii.

Predstavitelia vládnych strán sa síce navonok snažia tváriť, že nie je žiadna kríza, no v SNS už otvorene priznávajú, že lídri sa navzájom vyhrážajú predčasnými voľbami pri náznakoch sporov, napríklad keď každý presadzuje svoje návrhy opatrení pre voličov.

"Vždy tým vie niekto pohroziť, ale nepozerám na to tragicky. Ak nemáme spoločne hľadať riešenia, tak bude lepšie rozísť sa a budú predčasné voľby," hovorí poslanec SNS Dušan Tittel.

Lídri si podľa neho navyše uvedomujú, že od septembra, keď prestane platiť koaličná zmluva, sa proti sebe vyhrania v predvolebnej kampani ešte ostrejšie.

"Chleba drahší ani lacnejší nebude, treba na predčasné voľby pozerať pragmaticky," hovorí Tittel.

Aj niektorí ďalší členovia koalície hovoria o prípadných voľbách pokojne, no priznávajú, že ak by mali byť napríklad v októbri, predseda parlamentu Danko by ich musel vyhlásiť už v týchto dňoch. Od vyhlásenia volieb do ich konania musí podľa zákona uplynúť 110 dní.

V novembri si už Slovensko pripomína 30. výročie Nežnej revolúcie, čo nie je ideálny termín na voľby.

"Ak sa teraz nedohodneme a nevyzerá to tak, že by bola vôľa, je to nemožné," hovorí predseda Mosta-Hídu Béla Bugár.

Na šiestich sudcoch sa nedohodli