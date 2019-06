Čo majú spoločné Slovensko a Škandinávia?

Nebude to o náboženstve, aj keď do kostolov sme vkročili.

22. jún 2019 o 6:00 Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/638968725&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Jednou z oklieštených náboženských slobôd, ktoré získali protestanti v katolíckej Habsburskej monarchii, zahŕňajúcej aj dnešné Slovensko, bolo právo stavať si kostoly. Stavby však museli dodržiavať mnohé obmedzenia - napríklad používať najmä drevo alebo dokončiť celú budovu za jeden rok. Niektoré z luteránskych artikulárnych kostolov pomáhali stavať aj protestnanti zo Škandinávie. To je príbeh viacerých drevených kostolíkov, ktoré si na Slovensko chodia obzerať turisti z celého sveta.

