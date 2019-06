Danko je emotívny človek, tvrdí Sárközy z Mosta o predčasných voľbách

Poslankyňa si nemyslí, že hrozia predčasné voľby.

21. jún 2019 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. Poslankyňa za stranu Most-Híd Irén Sárközy si nemyslí, že hrozia predčasné voľby. Uviedla to pre agentúru SITA.

Predseda parlamentu Andrej Danko vo štvrtok povedal, že predčasné voľby sú otvorené vždy, pretože v živote nič nie je isté.

"Ja na Koaličné rady nechodievam. Od nášho pána predsedu nepočúvame, že by sa nespolupracovalo. Berieme pána predsedu parlamentu ako emotívneho človeka. Povie, čo má na srdci. V politike je možné všetko, vylúčiť sa nič nedá, no nedebatujeme o tom," povedala pre agentúru SITA koaličná poslankyňa.

Spory na koaličnej rade

Prečítajte si tiež: Danko pripustil konflikty na Koaličnej rade

Danko na brífingu po štvrtkovej voľbe kandidátov na sudcov ústavného súdu priznal, že Koaličná rada bola hektická. Každý z koaličných partnerov má totiž iné postoje a názory.

"Partneri niečo vyčítajú mne a niečo zas vyčítam ja im," dodal predseda parlamentu a SNS. Hovoril aj o nedorozumeniach medzi premiérom Petrom Pellegrinim a predsedom Smeru Robertom Ficom.

"Ak sa toto nevyrieši medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom, tak ako máme ísť ďalej?" pýtal sa Danko. Podľa Danka sú predčasné voľby otvorené vždy.

"V živote nič nie je isté a vždy je všetko otvorené. Už je však časovo s tým problém, zákonná lehota je 110 dní. Ja sa pokúsim urobiť všetko pre to, aby sa všetky nedorozumenia vyriešili," uviedol Danko.

Šéf SNS dodal, že sa bude snažiť, aby bol na Koaličnej rade prítomný aj predseda vlády. Vyriešili by sa tak podľa neho nedorozumenia medzi vládou, koalíciou a parlamentom.

Termín by už nestihli

Termín volieb vyhlasuje predseda parlamentu 110 dní pred ich konaním. Podľa Danka by sa termín predčasných volieb už nestihol.



Poslanec Erik Tomáš (Smer) po štvrtkovej voľbe kandidátov na ústavných sudcov povedal, že "aj keby boli v koalícii komunikačné nezhody, určite by sme to neriešili cez médiá."



Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu predsedu NR SR hovorcu Tomáša Kostelníka.