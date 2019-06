Most bude na republikovej rade hovoriť o príprave na voľby

Témou by mohla byť aj spolupráca s inými maďarskými stranami.

21. jún 2019 o 13:08 SITA

BRATISLAVA. Výsledky eurovolieb, ale aj prípravy na voľby do Národnej rady, o tom bude v sobotu hovoriť Republiková rada Mosta-Híd. Na svojom zasadnutí sa budú venovať aj príprave snemu strany.

V májových voľbách do Európskeho parlamentu strana nezískala potrebných päť percent a nemá tak ani jeden mandát.

Klesajú aj čísla strany v prieskumoch preferencií do parlamentných volieb. Po neúspešných eurovoľbách svoju funkciu ponúkol aj predseda strany Béla Bugár, predsedníctvo strany rezignáciu odmietlo.

Stranu by tak mal viesť do volieb v roku 2020. Republiková rada sa stretne v sobotu o 10:00 v bratislavskej centrále.



V májových voľbách do Európskeho parlamentu strana získala 2,59 percenta hlasov, predbehla ju aj konkurenčná SMK (4,96%).

Očakáva sa, že témou stretnutia republikovej rady by mohla byť aj spolupráca s ďalšími maďarskými stranami, najmä spolupráca do parlamentných volieb. Tie by sa mali konať 29. februára 2020.

Podľa posledných prieskumov preferencií sa Most-Híd pohybuje na hrane zvoliteľnosti. V posledných prieskumoch agentúry Focus neprekračuje Most-Híd päťpercentnú hranicu.

V júnovom prieskume získal 4,4 percenta hlasov opýtaných a 4,1 percenta v prieskume, v ktorom sa už objavila strana Andreja Kisku.

Pokles zaznamenala aj agentúra AKO. V jej prieskume zo začiatku mája mal Most presne päť percent. Pokles preferencií priznal aj Bugár.