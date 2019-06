Čaputová vraví obyvatelia. Čo to znamená pre cudzincov na Slovensku?

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

21. jún 2019 o 13:13 The Slovak Spectator

1. Divadlo, ktoré z divákov robí hercov, hrá hru o tom, aké je žiť pod útlakom: Theatre of the Oppressed gives a voice to the unheard

2. Do slovenčiny preložila aj slávnu Neapolskú ságu. Slovenka získala prestížnu cenu: Translation is the most accurate reading of a book

3. Slovenský projekt lietajúceho auta má nových zahraničných investorov: Chinese and Israeli companies will invest in AeroMobil

4. Nechcela žiť inde ako na Horehroní. Za svoju čučoriedkovú farmu sa stala Podnikateľkou roka: Blueberries as a lifetime love?

5. Dáždniky žiarivé, pestré, aj s mačacími ušami. Bratislava nimi ukázala solidárnosť s utečencami: World Refugee Day: A whole world under one umbrella

6. Africký trh, súťaž v jedení hot-dogov, či koncert americkej speváčky LP už v najbližších dňoch v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

7. Nová prezidentka je zelená. Na tom nie je nič zlé: Čaputová is green, and none the worse for that

8. Kiska predstavil svoju novú politickú stranu: What do we know about Kiska’s emerging party?

9. Archeológovia našli pri Spišskej Novej Vsi aj rolničku: Bases of tower from turn of the 13th and 14th centuries found while reconstructing the castle

10. Čaputová hovorí obyvatelia. Čo to znamená pre cudzincov na Slovensku? Čaputová says "inhabitants". What does that say about her?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.