Rybníček: Samosprávy nemajú peniaze na populizmus Národnej rady

Rybníček chce, aby ľudia vedeli ako štát funguje.

21. jún 2019 o 14:59 SITA

BRATISLAVA. Politické elity vôbec nerozumejú, ako funguje samospráva.

Konštatoval to novozvolený predseda Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček na tlačovej besede po ukončení 30. snemu, ktorý sa konal dnes v Bratislave.

Rybníček: Samosprávy majú problém

Upozornil, že častokrát rozhodnutia v národnej rade sú prijímané rýchlo, populisticky, len preto, aby navonok vyzerali, že sú dobré pre Slovensko.

V konečnom dôsledku však podľa neho majú vážne dopady na fungovanie miest.

Preto prvou strategickou úlohou únie bude pripraviť čo najskôr základný dokument reformy verejnej správy a komunálnej reformy na Slovensku.

"Dôležité je, aby sme politickým elitám povedali, ako si predstavujeme fungovanie miest a celkovo fungovanie štátu. Na úrovni Národnej rady SR sa prijímajú zákony a rozdávajú kompetencie bez peňazí. My máme následne veľmi vážny problém s financovaním našich služieb pre občanov. Týka sa to aj pripravovaného sociálneho balíčka, ktorý je predložený do parlamentu," podotkol.

Podľa Rybníčka toto opatrenie vezme samosprávam a regionálnym samosprávam okolo 140 miliónov eur v rozpočte.

Novozvolený predseda prízvukoval, že to, čo štát vezme samospráve, potom samospráva preto, aby poskytla lepšiu službu občanom, zoberie občanovi z dane z nehnuteľností.

"Zlí budú primátori a starostovia a nie tí v národnej rade a vo vláde. Toto musíme v budúcnosti zastaviť, aby bolo občanom jasné, ako funguje krajina. Toto je jedna z vecí, prečo chceme oživiť úniu, aby sa v budúcnosti takéto veci nediali. Veríme, že sa nájdu politické strany, ktoré si tento pripravovaný dokument osvoja a zahrnú to do svojich politických programov," konštatoval Rybníček.

Únia miest Slovenska

Richarda Ryníčka za prezidenta ÚMS zvolili v piatok na 30. sneme ÚMS v Bratislave. Okrem prezidenta únie členovia jednomyseľne zvolili aj ďalšie orgány.

Za viceprezidentov si vybrali primátora Bratislavy Matúša Valla, primátora Banskej Bystrice Jána Noska, primátora Kežmarku Jána Ferenčáka a primátorku Lučenca Alexandru Pivkovú. Výkonným prezidentom sa stal primátor Hlohovca Miroslav Kollár.

Na sneme schválili aj novelizované znenie stanov ÚMS. Prvou zmenou je vypustenie výboru Prezídia ÚMS, ktorý únia považuje za zbytočný.

Ďalšia novinka sa týka generálneho sekretariátu, ktorý sa zmení na štandardnú kanceláriu únie s riaditeľom.

Mení sa aj riadne členstvo mestských častí Bratislavy a Košíc, ktoré už budú mimoriadnymi členmi.

Okrem predstavenia priorít a strategických cieľov únie na roky 2019 až 2020, ÚMS zopakovala záujem o úzku spoluprácu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Medzi hosťami, ktorí prišli podporiť snem, tak osobitne privítali aj predsedu ZMOS Branislava Trégera.

Únia verí, že spoločnými silami s nimi a ďalšími asociáciami uspejú v zámeroch kľúčových pre samosprávy. Na záver snemu ohlásili aj súťaže Zlatý erb, Enviromesto 2019 a Slovensko bez bariér.

Do ÚMS sa už pridali krajské mestá Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín, Prešov a od štvrtka aj Košice. Žilina sa takisto chystá pripojiť k týmto mestám.

Ako na sneme avizovali, malo by sa tak stať v septembri. Ak by v únii bolo všetkých osem krajských miest, tak spolu so svojimi súčasnými členmi budú zastupovať približne 1,8 milióna obyvateľov

Viaceré mestá nedávno pre nespokojnosť oznámili vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), niektoré z nich práve preto pristúpili do ÚMS.