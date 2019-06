Namiesto rodného čísla dostaneme hneď niekoľko nových čísel. Poznať budeme len jedno

Náklady na zmeny ministerstvo nevyčíslilo. Odborníci hovoria o 250 miliónoch eur.

24. jún 2019 o 15:19 Peter Kováč

BRATISLAVA. Vypĺňanie kolónky s rodným číslom popamäti už čoskoro nebude pre mnohých ľudí také jednoduché. Klasická pomôcka, podľa ktorej je prvých šesť číslic odvodených z dátumu narodenia, totiž už nebude platiť.

Ministerstvo vnútra navrhuje zrušenie rodných čísel v podobe, v akej sa používajú od roku 1946. Nahradiť ich má takzvané BIFO, teda bezvýznamový identifikátor fyzických osôb.

Pôjde o desaťmiestny reťazec náhodne pridelených čísel.

Do novovydávaných občianskych preukazov by malo toto číslo pribudnúť od apríla budúceho roka. Po desaťročnom období, počas ktorého sa majú používať rodné čísla aj nové bezvýznamové čísla, by od roku 2030 mal každému občanovi ostať už iba BIFO.

Ministerstvo vnútra pod vedením Denisy Sakovej zo Smeru novinku odôvodňuje odporúčaním Európskej únie.

„Rodné číslo totiž obsahuje údaj o pohlaví a možno z neho vyčítať aj dátum narodenia, čo Európska únia nepokladá za vhodnú ochranu osobných údajov,“ vysvetľuje tlačový odbor ministerstva.

Nový identifikátor - rovnako ako rodné číslo - má mať každý pridelený tak, že sa nebude meniť od narodenia až do úmrtia.

Cenu netušia