Sulík ponúkol miesto lídra Mistríkovi, ten ponuku odmietol

SaS povedie do parlamentných volieb Sulík.

22. jún 2019 o 14:35 (aktualizované 22. jún 2019 o 15:14) SITA

BRATISLAVA. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík ponúkol svoje miesto lídra SaS aj miesto lídra na kandidátke do parlamentných volieb Robertovi Mistríkovi.

Ten ponuku odmietol a SaS povedie do nadchádzajúcich parlamentných volieb súčasný líder SaS Sulík. Povedal to v sobotu, na výročnom kongrese strany Sulík.

Pokles preferencií

Mistrík je zakladajúci člen SaS a „svedomie strany“, ktorý kandidoval za prezidenta SR. „Sme pripravení, neodradí nás ani dočasný prepad preferencií. aby sme vo férovej súťaži presvedčili, že sa oplatí spoľahnúť na starú dobrú SaS,“ vyhlásil Sulík.



Priblížil, že s poklesom preferencií sa otvára debata o predsedovi strany, vo vhodný čas musí dôjsť k výmene lídra férovou cestou.

„Rozhodli sme sa osloviť svedomie našej strany a zakladajúceho člena Roberta Mistríka. Dostal veľkorysú a úprimnú ponuku a rozhodol sa ju z osobných dôvodov neprijať. Toto rozhodnutie som prijal ako fakt, na ktorého základe považujem debatu o lídrovi za ukončenú, stranu do volieb povediem ako predseda a líder kandidátky,“ uviedol.

V júni 2020 členovia rozhodnú, kto stranu povedie ďalej. „Dovtedy očakávam, že sa strana zomkne. Ideme spoločne do zápasu o lepšiu krajinu, o to, aby sme čím viac z našich riešení aj dokázali presadiť. Na to sme sa desať rokov pripravovali,“ povedal Sulík.

Desať rokov strany

Zároveň chce, aby celú kandidátku zostavili z členov strany.

„Členovia, tvoríte naše najväčšie aktívum. Chcem vás vyzvať, aby ste išli kandidovať do NR SR. S našimi riešeniami pôjdeme medzi ľudí a budeme presviedčať, že sme sa našim hodnotám nikdy nespreneverili, máme plán ako zlepšiť našu krajinu a život ľudom, ktorí tu žijú,“ dodal Sulík.

Po kongrese dopracujú svoju stratégiu do volieb, začnú zostavovať kandidátku.

„Kampaň bude aj môj osobný boj. Cítim, že vieme byť súčasťou veľkej zmeny a túto šancu nesmieme prepásť, od našich členov očakávam, že spravia všetko preto, aby sme mohli realizovať naše riešenia,“ podotkol.



„Strana SaS má desať rokov, zažili sme si viac menej-všetko a viac vecí sme zažili aj viackrát. Napríklad ošiaľ, najprv v roku 2010 okolo SaS, potom v roku 2015 okolo strany Sieť a tretí ošiaľ zažívame v tejto dobe,“ povedal Sulík s tým, že vie, že aj na náročnú operáciu si vyberie radšej skúseného chirurga, ktorý vie, čo robí.

Tým mieril na novovznikajúce politické strany. Podľa jeho slov vládna strana Smer za roky svojho vládnutia dostala Slovensko do horšieho stavu, ako ju preberala v roku 2006.

„Krajina potrebuje skúsených, ktorí vedia, čo majú robiť. My máme riešenia, poctivé a funkčné. SaS má ľudí, riešenia a skúsenosti a máme odhodlanie spraviť našu krajinu lepšiu,“ povedal. „Ponúkam pot, slzy. Vytvoríme silný zohratý tím a SaS dovedieme k úspechu,“ dodal líder SaS.

Mistrík vystúpil s prejavom

Robert Mistrík počas kongresu vystúpil so svojim prejavom, v ktorom sa k ponuke od Sulíka nevyjadril.

Rovnako tak ani neodpovedal na novinárske otázky. „Na rozdiel od iných otcov zakladateľov Richard na stoličke lídra nie je prilepený a odchod pre neho nie je tabu,“ uviedol stroho. V prejave uviedol, že strana musí začať otvárať nové témy a meniť optiku aj na tie doterajšie.

„Kto chce uspieť, musí rozpoznať ducha doby. Neustálym opakovaním tých istých sloganov potešíte nostalgikov,“ povedal. Podľa neho SaS oslavuje desať rokov a je čas hľadať nové riešenia.



Podľa podpredsedníčky SaS Jany Kiššovej za úpadok preferencií SaS môže nielen to, že je strana opozeranou a že nemá v tíme nové známe tváre. Podľa nej sa musia zmobilizovať okolo ideí, na ktorých SaS vznikla.

„Osobitná zodpovednosť leží na predsedovi strany. S ním rastieme aj padáme, apelujem na neho, sme ostrieľaní na to, aby sme vedeli, čo nám škodí, čo voličov irituje a čo im na nás imponuje. Aby dokázal prijať aj kritiku,“ povedala.

Je presvedčená, že predseda strany musí byť súčasťou Republikovej rady SaS aj predsedníctva strany. „Posilnime väzby, aby sme posilnili celý tím. Sme malá strana a veľké veci dokážeme, keď budeme držať spolu,“ vyhlásila Kiššová.

Je presvedčená, že SaS je hodnotová strana s programom a víziou. A toto je silný kapitál do nadchádzajúcich parlamentných volieb.

„Do volieb zostáva niekoľko mesiacov a musíme dokázať, že myšlienky pravice majú na Slovensku miesto. Želám si, aby sa k nám vrátila dôvera voličov ktorých sme stratili a ktorých stále strácame,“ povedala. „Dnes prehodnocujeme naše chyby, pretože ich naozaj robíme, ale nepochybujme o zmysle našej politickej existencie,“ vyhlásila.

Posledné prieskumy ukazujú možný úbytok preferencií strany SaS. Podľa júnového prieskumu agentúry Polis, ktorý si dala vypracovať agentúra SITA, by strana SaS skončila s 8,5 percenta v poradí štvrtá.

Galko: Potrebujeme reštart

Podpredseda SaS Ľubomír Galko poznamenal, že SaS nemá na krku žiadne korupčné kauzy.

Zároveň si uvedomuje, že už nie sú mladé neopozerané tváre.

„Potrebujeme personálny a programový reštart,“ povedal s tým, že radšej neskôr ako vôbec, a tváriť sa, že je všetko v poriadku.

„Spoločnosť si pýta zmenu a aj my sa musíme zmeniť, Lepšie využiť naše skúsenosti a pripomenúť, že máme pevné základy a perspektívnych ľudí. SaS má unikátne postavenie, musíme prestať dávať zmätočné signály, potrebujeme sa vrátiť k podstate. Dajme ľudom istotu, že SaS ich nesklame,“ uzavrel.