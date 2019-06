Komisia predloží návrh koncepcie zavedenia povinnej maturity z matematiky

Následne sa rezort vyjadrí ku konkrétnym otázkam.

23. jún 2019 o 11:23 TASR

BRATISLAVA. Komisia pre tvorbu koncepcie zavedenia povinnej maturitnej skúšky z matematiky na stredných školách predloží návrh na túto zmenu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR do konca roka.

Následne sa rezort vyjadrí ku konkrétnym otázkam. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Matematická a finančná gramotnosť

Zavedenie povinnej maturity z matematiky sa podľa ministerstva školstva navrhuje pre gymnázia a vedné STEM odbory (prírodné, technické a lekárske vedy) v dvoch úrovniach - akademickej a aplikovanej.

"Čo sa týka aplikovanej úrovne, hovoríme o maturite v kontexte matematickej gramotnosti, pričom nám ide o to, aby absolventi stredných škôl získali matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým pre bežný život," priblížil rezort školstva.

Podľa Dušana Švedu zo Slovenskej matematickej spoločnosti, by maturitná skúška z matematiky mala byť na dvoch úrovniach - vyššej a nižšej.

Ako vysvetlil, vyššia by mala byť pre tých, ktorí plánujú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v STEM študijných odboroch. Nižšiu úroveň by mali absolvovať všetci ostatní maturanti.

Systémové zmeny

Šveda poznamenal, že na úrovni komisie by sa odporúčania z konferencie Matematické vzdelávanie - zmeny pre budúcnosť, ktorá bola začiatkom apríla, mali prijať.

"Na základe toho sa pristúpi k systémovým zmenám, dokonca k reforme. Chceli by sme, aby sa celý proces viac zdynamizoval, pretože prešli tri mesiace a žiadne kroky sme v tomto smere nezaznamenali," poznamenal Šveda.

Ako doplnil, za ten čas rezort školstva vyhlásil predobstarávanie na učebnice matematiky pre základné školy.

"Je veľký dopyt po nových, lepších učebniciach. My navrhujeme, aby sa najskôr urobili systémové zmeny v ich obsahu. Spojíme sa s ministerstvom, nech sa verejné obstarávanie pozastaví a nech sa až po obsahových zmenách pristúpi k zabezpečeniu nových učebníc," povedal Šveda.

Podľa Švedu by kvalitné matematické vzdelávanie malo vyústiť do maturitnej skúšky z matematiky. "To, či som matematicky vzdelaný, či mám základy kritického a analytického myslenia, sa má uzavrieť tým, že zložím maturitnú skúšku," dodal Šveda.

Kritika aj podpora

Učiteľ matematiky a fyziky Ľubomír Konrád z Gymnázia Veľká okružná v Žiline si nemyslí, že je nevyhnutné zaviesť povinnú maturitu z matematiky.

"Keď sa niekto chce vydať iným smerom, napríklad humanitným alebo umeleckým, tak až taká nevyhnutná maturita z matematiky pre neho nie je. Keď chcete robiť prírodné vedy, ekonomiku alebo smery, kde sa matematike zíde, nech si ju urobí," povedal. Podľa neho je potrebné, aby sa deti naučili logické veci a vedeli používať "zdravý sedliacky rozum".

Podľa vedca Roberta Mistríka by sa povinná maturita z matematiky mala opäť zaviesť z viacerých dôvodov.

"Matematika je kráľovná všetkých vied. Pomáha k logickému mysleniu, pomáha nám riešiť zložité problémy. Je aj základom pre mnohé vedné odbory," uzavrel Mistrík.