Bugár: Odstúpim, ak sa Most-Híd nedostane do parlamentu

Most-Híd s SMK má podľa Bugára odlišné názory na zostavovanie kandidátky.

23. jún 2019 o 12:04 TASR

BRATISLAVA. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár pripustil, že keby sa Most-Híd nedostal v nasledujúcich parlamentných voľbách do parlamentu, tak odstúpi.

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Slovensko-maďarské vzťahy

"Samozrejme, to je povinnosť," povedal Bugár s tým, že urobí však všetko pre to, aby sa strana do parlamentu dostala. Ako doplnil, možnosť, že by sa strana nedostala do parlamentu, nepripúšťa.

Potvrdil aj to, že ako predseda strany vidí preferencie a musí reagovať. Pripustil i to, že nemusí byť "večným predsedom strany".

Predseda Mosta-Híd v diskusii uviedol, že by po parlamentných voľbách vedel spolupracovať s každým, kto bude zlepšovať slovensko-maďarské vzťahy.

Poznamenal, že strana otvára kandidátku pre ľudí, ktorí akceptujú ich hodnoty, ale je aj názorovo otvorený. Spoluprácu si vie predstaviť napríklad s regionálnymi politickými stranami.

"Budúci týždeň pošleme pozvánky a kto ich bude akceptovať, príde. Po stretnutí si to každý prediskutuje vo vlastnej strane a potom sa môžeme dohodnúť," uviedol Bugár.

Odlišné názory s SMK

K spolupráci s SMK uviedol, že ak si táto strana myslí, že on je jediným problémom ich spolupráce, tak by mala ísť na školenie.

Most-Híd s SMK má podľa Bugára odlišné názory na zostavovanie kandidátky do parlamentných volieb. "Ak SMK hovorí, že si vie predstaviť len maďarskú kandidátku, tak to neexistuje," povedal Bugár. Most-Híd podľa neho veľmi úzko spolupracuje aj so Slovákmi alebo s inými menšinami.

Podľa Bugára rovnaká koalícia po parlamentných voľbách už vzniknúť nemôže.

"Každý, kto bude nápomocný k tomu, aby boli sľuby pre občanov splnené, tak s takými stranami vieme vstúpiť do koalície," povedal Bugár.

Podľa neho koalícia do volieb vydrží, avšak predčasné voľby je možné vyvolať. Avšak predčasné voľby podľa neho nie sú v hre. Potvrdil i to, že pri zvyšovaní nezdaniteľnej časti je zhoda.